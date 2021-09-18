人民网布鲁塞尔9月17日电 （记者张朋辉）9月17日，联合国人权理事会第四十八届会议举行与当代形式奴役问题特别报告员对话。中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使代表一组国家做共同发言，对美国贩卖人口、强迫劳动问题表示关切。

共同发言表示，贩卖人口和强迫劳动是严重侵犯人权行为，对妇女和儿童的伤害尤为严重。美国历史上实行罪恶的奴隶制和奴隶贸易，目前仍是贩卖人口和强迫劳动的重灾区。美国每年从境外贩卖至国内从事强迫劳动的人口近10万人，目前在美至少有50万人遭受奴役；美国大量童工从事农业劳作，很多儿童从8岁开始工作；美国有24万至32.5万妇女和儿童遭受性奴役，儿童遭遇性贩运后平均仅能存活7年。这些数据背后是一幕幕人间悲剧、一个个破碎的家庭、一个个活生生的人的基本权利遭到践踏。

共同发言指出，美国政府的纵容和漠视是美贩卖人口、强迫劳动猖獗的根本原因。受“白人至上主义”影响，对移民、妇女、儿童、少数族裔的歧视在美国大行其道，与贫困、毒品犯罪、枪支泛滥等交织叠加，造成广泛的当代形式奴役现象。美国是世界上唯一未批准联合国《儿童权利公约》的国家，美国也未批准《消除对妇女一切形式歧视公约》，这些都助长了美国强迫劳动问题。

共同发言表示，美国必须立即采取行动，批准《儿童权利公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》等人权条约，大力打击所有贩卖人口、强迫劳动犯罪行为，将成千上万妇女和儿童从被践踏、被残害的悲惨境遇中解救出来，并将肇事者绳之以法。人权理事会、人权高专办和当代形式奴役问题特别报告员等特别机制应持续关注美国贩卖人口、强迫劳动问题，并采取必要行动。

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