新华社巴格达9月17日电（记者张淼）伊拉克军方17日说，伊拉克和美国军方同意9月底前削减驻伊美军两处军事基地的作战人员。

伊拉克联合行动指挥部当天发表声明说，根据此前伊美战略对话达成的框架协议，两国军方代表16日在伊拉克首都巴格达举行会议后决定，美军将削减位于安巴尔省的阿萨德空军基地和库尔德自治区首府埃尔比勒一处军事基地的作战人员。声明说，撤离两处基地作战人员的工作将于9月底完成，剩余人员将继续执行提供支持、情报分享等任务。

声明说，双方还决定定期举行会议，商讨驻伊美军年底前完成向非作战角色过渡的具体步骤。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美军随后增兵伊拉克。

2020年1月，美军对巴格达发动空袭，杀死伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼和伊拉克什叶派民兵武装“人民动员组织”副指挥官穆汉迪斯等人。随后，伊拉克国民议会通过决议，要求结束外国军队在伊拉克的驻扎。

根据今年7月26日公布的美伊联合声明，美伊双方决定两国安全关系将完全过渡为训练、建议、协助和情报共享，到今年12月31日伊拉克境内将不存在承担作战任务的美军。

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