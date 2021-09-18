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中国代表在人权理事会阐述对保护冲突和冲突后妇女和女童人权的立场

2021年09月18日07:26 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦9月17日电 9月17日，联合国人权理事会第48届会议就冲突和冲突后妇女和女童人权问题举行对话。中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使阐述中方立场。

　　蒋端表示，妇女和女童是最易遭受袭击和伤害的脆弱人群。国际社会应加强对冲突和冲突后地区妇女和女童权利的保护，打击暴力侵害、性别歧视、人口贩卖等，满足难民妇女和女童特殊需求，促进妇女平等参与冲突解决进程。

　　蒋端表示，美国、英国、澳大利亚等国打着民主、人权旗号对阿富汗发动战争，导致无辜平民伤亡或颠沛流离，妇女和女童受影响最为严重。中方对此深表关切，呼吁联合国人权高专办和有关特别机制密切关注非法军事干涉侵犯妇女和女童人权问题。

　　蒋端表示，联合国人权机制多次提及二战期间日本军队在中国南京大规模强奸和在多国强征“慰安妇”等罪行，这些历史事实铁证如山，不容否认。时至今日，日本仍有许多人企图否认日本军国主义侵略者犯下的南京大屠杀、强征“慰安妇”等滔天罪行，否认甚至美化侵略历史，这是对受害国人民人权的严重侵犯。我们敦促日方正视和反省侵略历史，遵守国际人权义务，以诚实负责任态度处理强征“慰安妇”这一历史遗留问题。

(责编：白宇、赵欣悦)

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