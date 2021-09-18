新华社华盛顿9月17日电（记者刘品然）美国军方17日承认，美军8月29日在阿富汗首都喀布尔实施的无人机袭击造成当地10名平民死亡，其中包括7名儿童。

美国中央司令部司令麦肯齐当天在国防部记者会上说，经调查评估，美军当时袭击的汽车及死难者都不太可能与极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支有关联，也不会对美军构成直接威胁。此次袭击是一个“悲剧性错误”，他对此表示道歉，并承担全部责任。

美国防部长奥斯汀当天发表声明，称美方对此次袭击表示道歉，会尽力从“可怕的错误”中吸取教训。他已要求重新审视美国中央司令部的相关调查，以评估调查信息的完整性，采取问责的必要性和程度，以及打击权限和程序是否需要改变等。

美国中央司令部8月29日说，美军无人机当天在喀布尔对一辆汽车实施空袭，解除了“伊斯兰国”阿富汗分支对喀布尔机场的威胁。据阿富汗黎明电视台报道，美军此次无人机打击行动造成包括5名儿童在内的10人死亡。

另据英国研究机构“空中战争”发布的数据，在过去20年中，因美军空袭造成的平民死亡人数至少有2.2万人。

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