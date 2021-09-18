本报记者 王传宝

近日，位于土耳其首都安卡拉的吉尔美术馆热闹非凡，中国驻土耳其大使馆和土耳其国民教育部共同举办的第五届“我想象的中国”土耳其高中生绘画比赛颁奖典礼在此举行。

来自土耳其南部艾登省的厄玆德米尔的画作《友谊茶》在比赛中获得第一名。盛装出席颁奖仪式的厄玆德米尔说，她一直向往着能够与中国朋友面对面坐着，品尝一盏中国茶，并给中国客人献上一盏土耳其茶，倾听彼此的故事。绘画比赛给她提供了施展想象力的平台。她说：“为完成这幅画作，我查阅了大量有关中国的书籍和资料，尽可能把多年的梦想融入画中。”

“我想象的中国”土耳其高中生绘画比赛创始于2016年，除去年因疫情原因中断外，每年举办一届。每届比赛评选出10幅获奖作品，获奖选手将受邀赴中国访学。今年正值中土两国建交50周年，活动共收到来自土耳其45个省市118所高中的174幅作品。

土耳其国民教育部战略发展司司长莱布莱比吉长期支持这项活动，2019年他曾率领获奖学生到中国访学。他说，孩子们大都是第一次到访中国，活动对他们产生了重要影响，他们的家人、老师也因此对中国产生了不一样的感情。土耳其国务部前部长亚洛瓦作为嘉宾参加了颁奖典礼，他说，活动促进了土中青年一代的交流，为两国夯实友好基础。

土耳其国际学术与文化研究基金会是赛事承办方。基金会主席欧凯表示，参加绘画比赛的土耳其学生人数不断增多，作品质量不断提高，大家观察中国的视野也在不断拓宽。

根据组织方安排，受邀到中国访学的学生在访问结束后，还会向组织方提交一幅“我眼里的中国”主题画作，用艺术形式表现他们在中国的见闻和感受。厄玆德米尔说：“中国之旅必将成为我开展创作的灵感之源。”

（本报安卡拉电）

《 人民日报 》（ 2021年09月18日 07 版）

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