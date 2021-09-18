本报北京9月17日电 （记者罗珊珊）“中国馆将于2021年10月1日举行开馆仪式，正式迎接世界各国观众。”9月16日，在中国参展2020年迪拜世博会新闻发布会上，中国贸促会副会长张慎峰说。

张慎峰说，中国将通过高质量参展迪拜世博会，与世界分享中国发展理念和发展成就，推进中阿全面战略伙伴关系深入发展，加强同世界各国的交流合作，推动构建人类命运共同体。据介绍，26个省区市以及40多家国内企业将以线上线下相结合的方式举办展览展示、经贸论坛、文艺展演等活动。“这将是在海外举办的历届世博会中，我国省区市和大型企业参与数量最多的一次。”

中国馆是2020年迪拜世博会面积最大的展馆之一，主题为“构建人类命运共同体——创新与机遇”。此次中国参展将呈现四大亮点：建筑造型寓意深远。中国馆名为“华夏之光”，采用中国灯笼造型，将中国传统元素与现代建筑理念、现代科技巧妙结合。展览展示紧扣主题。中国馆将展示中国在航天探索、信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活等方面的发展成就。配套活动丰富多彩。中国馆将举办中国馆开馆仪式、中国国家馆日和2022年春节中华文化传播推广等重点活动。线上线下展示联动。观众可通过“云上中国馆”在线参观。中国馆官网和各平台官方账号还将为各项活动直播提供在线转播服务。

迪拜世博会将于2021年10月1日至2022年3月31日举行，仍使用“2020年迪拜世博会”名称，目前共有192个国家确认参展，预计将吸引2500万观众参观。

《 人民日报 》（ 2021年09月18日 06 版）

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