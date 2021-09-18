据新华社杜尚别9月16日电 当地时间9月16日，国务委员兼外长王毅在杜尚别同俄罗斯外长拉夫罗夫、巴基斯坦外长库雷希、伊朗外交部长助理穆萨维举行阿富汗问题四国外长非正式会议。

王毅指出，当前阿富汗局势处在由乱及治的关键阶段。阿富汗战争虽已结束，但阿富汗问题仍未解决。王毅就下阶段四国涉阿协调合作提出五点建议：一是敦促美国切实履约担责。二是对阿富汗开展接触引导。三是防范安全风险外溢。四是推动各方形成援阿合力。五是助阿融入地区合作大潮。

王毅表示，地区国家对阿富汗新政权的期待，概括起来主要有三点：包容、反恐、睦邻。只有具备这三个特征，阿富汗才能构筑长治久安的政治基础，地区国家特别是阿富汗邻国才能维护各自正当权益。中方愿同俄罗斯、巴基斯坦、伊朗等地区国家加强协调，为阿富汗防乱维稳、制恐止暴与和平重建，推动本地区最终实现持久和平发挥建设性作用。

与会其他各方表示，中俄巴伊就阿问题充分沟通十分有益。四国要共同发声，促成阿构建不同民族、不同宗教的包容性政府，希望塔利班与各种形式的恐怖主义组织彻底切割，要求国际社会特别是美国及其盟国为解决阿境内人道主义危机承担应尽责任。

《 人民日报 》（ 2021年09月18日 05 版）

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