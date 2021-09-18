□ 贾平凡

二战结束后，人类对战争的厌倦和对和平的珍重，至今仍持续影响世界格局和国际秩序。《联合国宪章》序言即开宗明义，“我联合国人民同兹决心，欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸”“非为公共利益，不得使用武力”。70多年来，随着和平发展的理念深入人心，在一系列国际规则和国际体系的约束下，人类得以免受世界大战之苦。但不容忽视的是，在全球范围内，局部战争时有发生，地区冲突持续不断，热点问题此起彼伏。而这一切背后，都有美国搅弄风云的身影。

作为二战后国际秩序和国际规则的重要奠基者，美国对国际事务和热点问题拥有分量十足的话语权。冷战时期，在和苏联的争霸中胜出后，美国更是确立了其全球唯一超级大国的霸主地位。自诩为“山巅之城”和“民主灯塔”，登顶世界权力之巅，给美国带来前所未有的自信心和优越感。维护自己的世界霸权，成为美国全球战略和对外政策最紧要的事情。

二战以来，几乎所有美国总统在任内都曾发动或介入过对外战争。朝鲜战争、越南战争、海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争和叙利亚战争等，都是美国直接动武或“积极介入”的结果。此外，通过暗杀、支持代理人战争、建立军事基地、煽动他国叛乱、提供武器弹药、培训反政府武装等直接或间接方式，美国在世界各地煽风点火、制造武装冲突和动乱。

以虚假情报策动战争，以反恐之名杀戮平民，美国在海外犯下的累累侵犯人权罪行早已罄竹难书。对此，美国政府不但装聋作哑，百般抵赖，还将自己伪装成捍卫世界和平的“正义之师”。

“阻止共产主义蔓延”、“维护正义”、“制止侵略”、“人道主义干预”、打击恐怖主义、防止“大规模杀伤性武器”扩散、保护美国侨民安全……美国对外动武的理由可谓五花八门。

然而，再冠冕堂皇的理由也掩盖不了美国的私心自用。对外动武不过是美国达成自身目标的一种手段。只要认为哪里“威胁”自己，只要觉得哪里有利可图，只要相信自己力所能及，美国就将炮火对准哪里！细究美国对外动武所遵循的程序，不难发现，美国要么操纵联合国通过安理会授权其“合法性”，要么将安理会抛在一边，不顾其他国家甚至盟友的反对，甚至绕过美国具有唯一法定宣战权的美国国会，一意孤行对独立主权国家发起战争。如此不计后果地动武，其背后透射出的是“美国优先”“强者通吃”的霸权心态，是“唯我独尊、宁负天下”的单边思维。

“战争使多数人流血，却养肥了少数人。”英国诗人威·申斯通一针见血指出战争的罪恶。的确，维护霸权、攫取利益，是美国发动战争的第一驱动力。20年的阿富汗战争，让美国军火商们大发横财。诺格公司、洛马公司的股票增值了8倍，波音和通用动力的股票增值了4倍多。维基解密创始人阿桑奇曾透露，美军维持阿富汗战争的目的不是为了赢得战争，而是为了洗钱，向华盛顿的权贵和财阀集团输送利益。正因如此，美国的战争机器总是在寻找新战场。

美国总统拜登上台后宣称，美国的对外政策改变了，不再直接向外派遣美军了。明眼人一看便知：这不过是“换汤不换药”的“障眼法”！华盛顿的政治精英们永远不会放弃使用武力，只不过从美军换成了无人机和巡航导弹、雇佣军或承包商、代理人或仆从国。

归根结底，动辄以战争手段来解决争端的思维模式，是典型的强权思维、冷战思维，早已背离人类社会追求和平发展的历史潮流。

国际争端的解决要靠联合国框架下的平等协商，要靠规范完善的多边机制来协调，要靠构建人类命运共同体来推进。美国耀武扬威的炮舰外交注定是死路一条。

(责编：白宇、赵欣悦)