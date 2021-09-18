新华社平壤9月17日电（记者江亚平 洪可润）朝中社17日发表署名评论文章,批评美国在朝鲜半岛问题上采取双重标准，称它是朝美对话持续陷入僵局的原因。

朝鲜国际问题评论家金明哲的这篇文章说，美国指责朝鲜近期进行的自卫性活动“对国际和平与安保构成威胁”，并将朝鲜的自卫性措施定性为选择特定时机、对特定目标进行的“武力挑衅”，其傲慢自大的态度暴露了美国的双重标准。

文章指出，美国的双重标准集中表现在朝鲜半岛事务上。对于15日在朝鲜半岛同时响起的爆炸声，美国诋毁“朝鲜的行为是对美国和国际社会的威胁”，但对韩国的行为却只字不提。

据朝中社16日报道，朝鲜军方15日成功试射铁路机动导弹，精准打击了设在东部海域800公里水域的目标。韩国总统府青瓦台15日宣布，韩国当天成功进行自主研发的潜射弹道导弹水中试射。

文章还说，美国的双重标准是解决朝鲜半岛问题的绊脚石和加剧紧张局势的催化剂。朝美对话僵局持续的原因也在于美国的双重标准。朝鲜意识到美国政府数月来不断发出希望与朝鲜进行对话的信号，但同时也非常清楚美国在误导舆论，故意把朝美对话未能重启的责任推给朝鲜。

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