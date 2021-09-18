新华社北京9月17日电（记者马卓言）中国政府向联合国维和人员捐赠新冠疫苗交付仪式17日以视频方式举行。

国家国际发展合作署副署长张茂于表示，联合国维和行动是维护世界和平与安全的重要途径。新冠肺炎疫情给联合国维和人员的安全带来新挑战。为保障联合国维和人员健康安全，帮助他们更好履职，中方向维和人员捐赠新冠疫苗，并优先用于非洲任务区。这充分体现了中国对多边主义和联合国的支持，体现了中国对维和人员的关心。中方将继续深化国际抗疫合作，助力全球疫后经济稳定与复苏，推动构建人类命运共同体。

联合国助理秘书长桑德斯代表联合国秘书长古特雷斯和联合国系统，向中国政府的慷慨援助表示衷心感谢。他在视频连线时表示，中方捐赠的疫苗非常必要及时，将有效提升联合国系统应对疫情的能力，对帮助维和人员更好地履行职责、完成使命十分重要。中方捐赠的疫苗将尽快通过联合国系统疫苗计划分发至一线人员和密切合作伙伴。

交付仪式上，中国常驻联合国副代表耿爽与桑德斯分别代表中国政府和联合国签署了疫苗援助交接证书。外交部、国家国际发展合作署相关司局和国药集团代表等参加。

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