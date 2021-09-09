新华社法兰克福9月9日电（记者沈忠浩 左为）欧洲中央银行9日召开例行货币政策会议，决定继续实施总规模为1.85万亿欧元的紧急资产购买计划，但将适度放慢购债步伐。

欧洲央行行长拉加德在当天的新闻发布会上指出，欧元区经济正加速复苏，预计到今年底，欧元区经济产出将超过新冠疫情暴发前水平。同时，欧元区当前的通胀率上升“很大程度上是暂时的”，中期通胀前景仍远低于欧洲央行设定的2%的政策目标。此外，欧元区企业、家庭和公共部门融资条件仍较为有利，这对经济持续复苏及抵御疫情对通胀的负面影响至关重要。

拉加德表示，基于上述判断，欧洲央行决定以适度低于今年第二、第三季度的购债力度继续实施紧急资产购买计划。

当天，欧洲央行上调欧元区2021年经济增长预期至5%，预计2022年和2023年分别增长4.6%和2.1%；上调2021年通胀预期至2.2%，预计明后年分别为1.7%和1.5%。

为应对新冠疫情冲击，欧洲央行2020年3月宣布实施紧急资产购买计划，此后两次扩大购债总规模至1.85万亿欧元。该计划将至少持续到2022年3月。

(责编：郝江震、岳弘彬)