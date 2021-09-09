新华社厦门9月9日电（记者庞梦霞）“中国的经济增长令人印象深刻，欢迎中国投资者赴菲投资。”9日，在第21届中国国际投资贸易洽谈会的现场，菲律宾驻华大使何塞·圣地亚哥·罗马纳接受记者专访时如是说。

罗马纳表示，菲律宾很荣幸连续两届作为主宾国参会。投洽会为菲律宾吸引外资搭载了平台，也为进一步深化中菲两国经贸关系提供了机会。

“中国是菲律宾重要的经贸伙伴。截至2020年，中国是菲律宾的第一大出口国，出口额1267亿元人民币。同时也是菲律宾的第一大进口国，进口额达1440亿元人民币。在全球新冠肺炎疫情形势依然严峻的背景下，中国有严格的防疫政策，中国经济仍然保持很大优势。”罗马纳说。

菲律宾驻华大使馆商务参赞格伦·佩尼亚兰达表示，中国作为菲律宾的邻国，幅员辽阔，拥有巨大市场。近年来中国在菲投资不断增加，希望未来两国在服务业等方面可以开展进一步合作。

佩尼亚兰达表示，为吸引中国投资者，菲律宾正在持续改善提升营商环境。菲方出台了《企业复苏和税收激励法案》等一系列减税激励政策“组合拳”，以吸引企业在菲投资落地。

佩尼亚兰达介绍，在今年展会开幕后的第一个小时，菲律宾馆就收到了4份意向书，潜在投资额约1000万美元。

菲律宾是本届投洽会主宾国，设置主宾国展馆面积约420平方米。投洽会期间举办了菲律宾投资论坛、菲律宾建设及基础设施行业机会投资论坛等一系列活动。

投洽会期间，商务部国际贸易经济合作研究院、中国驻菲律宾大使馆经济商务处、商务部对外投资和经济合作司共同发布了《对外投资合作国别（地区）指南——菲律宾篇》。指南介绍了菲律宾自然、政治、社会文化等国家概况和该国数字经济和绿色经济发展情况，特别是对菲律宾投资环境进行了详细介绍。指南还提示中资企业在菲律宾开展投资合作可能遇到的风险和应对措施。

(责编：岳弘彬、郝江震)