新华社北京9月9日电 题：美国以反恐之名，行反和平之实——“9·11”二十周年系列评论之一

新华社记者韩冰

人类的历史进程常常因为一些意外事件而发生改变，2001年的“9·11”恐怖袭击就是其中之一。随着纽约世贸中心“双子塔”的轰然倒塌，美国发动了一场旷日持久的“全球反恐战争”。

如今，“9·11”事件即将迎来20周年。过去20年，美国政府打着“反恐”旗号，调动自身及其盟友的军事力量与种种资源，屡屡策动战争或发起军事打击，强行输出所谓“民主”，不仅没有铲除恐怖主义，反而给世界带来太多动荡和苦难，制造了一个又一个人间悲剧。

美国“反恐”20年，是穷兵黩武、肆意霸凌的20年。20年来，美国在全球约80个国家以反恐之名或发动战争，或开展军事行动，毁坏阿富汗，侵袭伊拉克，搞乱叙利亚……至少80万人在炮火中丧生，其中平民约33万人；数千万人流离失所，至少2000万人至今仍生活在极端恶劣条件下。从中东到西亚，美军所到之处，带来的无不是动荡分裂、家破人亡，留下的无不是千疮百孔、乱象丛生。事实证明，美国的行动和作用是破坏而不是建设。

美国“反恐”20年，是漠视生命、嗜血杀戮的20年。在“反恐”的旗号下，美军常常罔顾规则、草菅人命、胡作非为。在阿富汗，老百姓办婚宴会被美军战机轰炸，农民在田间地头劳作会受到美军无人机袭击，就连缉毒警察执行任务都会遭到美军及其盟友的袭击。一名美军无人机操作员向联合国作证，美军在阿无人机袭击有时纯粹是“为了杀戮而杀戮”。就在完全从阿富汗撤离前一天，美军发起的一次无人机打击行动，还造成多名阿平民死亡，其中最小的死者才两岁。在伊拉克，美军直接致死的平民超过1.6万人。有美国海军陆战队军官承认，其在伊曾参与枪杀平民，部分军中同僚更“以杀人为乐”。而美国官方则辩称，这些只是“附带伤害”。

美国“反恐”20年，是劣迹斑斑、遗毒无穷的20年。据媒体报道，在美国情报人员扶持下，阿富汗毒品产量猛增，如今已成为全球第一大罂粟种植国，鸦片产量超过全球总产量的85%。美军入侵时，阿富汗境内的恐怖组织是个位数，美军离开后，增加到了20多个。在伊拉克，至今仍有约2500万枚地雷和其他爆炸遗留物需清除。根据公开统计，在伊拉克境内爆炸的贫铀弹累计超过3400吨，平均每平方公里有将近8公斤铀化合物遗存。由于以美国为首的联军大量使用贫铀弹和白磷弹，战后伊拉克婴儿出生缺陷率大幅上升。

美国在反恐问题上还翻云覆雨，大搞“双标”。当美国需要维护霸权私利时，不仅不反恐，甚至还纵容恐怖势力，为恐怖分子撑保护伞。有证据表明，2004年以来，美国国家民主基金会向“世界维吾尔大会”等“东突”势力提供876万美元资助。“东突”频繁策划发动恐怖袭击，造成大量无辜平民伤亡，新疆稳定遭到严重破坏。这类由美国导演和制造的悲剧，让越来越多的人看清，美国恰恰是危害世界和平的最大“乱源”，是输出动乱、制造动荡的最大“黑手”。美式反恐何以“越反越恐”，答案不言自明。

这一系列人间悲剧，充分暴露出美国伪善的真面目，令所谓“山巅之城”“人权灯塔”信誉扫地，让国际社会反对霸权主义、反对强权政治的声音愈发响亮，也使得世界多国对于如何从根本上铲除恐怖主义、如何选择自己的发展道路，有了更深刻的领悟。

世界人心所向映照出，国际社会尤其是许多遭霸权主义欺凌的国家，对一个更加公平正义世界的殷切期盼和追求。世界潮流浩浩汤汤，祸害世界的霸权主义终将走向末路，美式反恐可以休矣。

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