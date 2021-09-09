人民网雅加达9月9日电 （记者徐伟）中国银行雅加达分行9日举办“双边本币结算，助力经贸往来”线上研讨会。这是该行自9月6日中印尼两国正式启动双边本币结算机制（LCS）以来，首次对该机制在中印尼经贸合作中的应用和带来的优势进行专业解读。

中国驻印尼大使馆经济商务参赞处公使衔参赞石资明在致辞中说，中印尼两国双边贸易在疫情期间逆势增长，LCS在两国双边贸易中潜力很大，两国政府层面都很重视，希望有关各方充分利用这一机制的优势，促进中印尼经贸往来，实现自身业务进步。

中国银行雅加达分行行长张朝阳表示，未来该行将充分发挥LCS政策优势，全力以赴为两国企业提供优质、专业、便捷的全球一体化综合金融服务，为深化两国合作、促进共同成长贡献力量。

中国银行香港股份有限公司资深策略员应坚从中国人民银行与印尼央行推出LCS的背景、中国—印尼LCS运行基本特点和印尼中资企业使用LCS的意义等三方面向与会嘉宾介绍这一机制在中印尼经贸合作中的应用和带来的优势，并现场解答相关问题。

中国驻东盟使团经济商务公使衔参赞李岸、中国驻登巴萨总领事朱兴龙等，以及近450余名中印尼企业界人士共同参加本次研讨会。

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