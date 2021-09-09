人民网约翰内斯堡9月9日电 （记者王磊）9月8日，由湖南省商务厅、建行湖南省分行、建行约翰内斯堡分行、贸促会南非代表处等单位联合主办的湘品出海“湘”见非洲—中非经贸供需对接会在中国和南非同步直播。活动聚焦发制品、农产品、医疗物资等多个行业，邀请了中非多家优质企业参加，旨在促进中非经贸往来，实现双方供需精准对接。

当天的活动设计了产品展示环节，多家发制品、消费品、医疗物资行业的企业代表进行了生动的产品推介，得到与会企业的积极反响。此次活动还受到中非经贸界的高度关注与认可，经过三轮数十场的磋商，活动累计达成跨境合作意向金额约3500万美元。

湖南省商务厅一级巡视员毛七星、约翰内斯堡市政府市长委员会经济发展委员托马斯莫福肯、中国建设银行国际业务部副总经理胡波飞、建行湖南省分行行长文爱华、建行约翰内斯堡分行总经理骆梅炜作为嘉宾出席了当天的活动。

毛七星表示，湖南正在加快建设中非经贸深度合作先行区，通过建立对非经贸合作长效机制，着力打造非洲非资源性产品集散交易加工中心、中西部对非合作物流和人流中心等五大中心。

胡波飞说，建行已为30多个国家和地区举办了100余场跨境展会和撮合活动，累计服务9000余家中外企业。帮助境内外企业实现云展览、云对接、云洽谈、云签约，为境内外企业提供跨境投资、商品与服务撮合对接的开放式线上服务。

“作为首届和第二届中非博览会重要成员单位，湖南建行始终致力于为中非经贸合作提供优质、高效的综合服务。” 文爱华说，本次对接会建设银行将以金融科技为手段，依托“全球撮合家”和“湘企出海+”综合服务平台，为中非经贸合作提供精准撮合，当好供需双方的“红娘”。

托马斯委员对中国与南非经贸合作关系的发展表示期待。他说，南非正处于第三波疫情中，此时举办这类线上对接会缩短了开展国际贸易的物理距离，有效的推动了双方的经济互动。

骆梅炜向与会中非企业介绍了建行约堡分行的金融产品，她表示建行一直非常重视非洲大陆的业务机会，也将继续以建行全球资源及其他相关配套服务为客户提供多样化的产品服务。

展会还设置了29间线上会议室供双方企业进行1对1业务洽谈。

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