人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部驳日防卫官员涉台言论：日方在台湾问题上应谨言慎行

2021年09月09日21:32 | 来源：新华网
小字号

新华社北京9月9日电（记者伍岳、孙楠）外交部发言人赵立坚9日在例行记者会上说，在台湾问题上，日方应谨言慎行，立即停止干涉中国内政，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。

有记者问：据报道，日本防卫副大臣中山泰秀8日表示，台湾与日本的距离非常近，就像鼻尖到嘴巴，所以日本会把台湾的和平稳定当作自己的事，不可能当作别人的事。中方对此有何评论？

赵立坚说，这个日本政客发表的涉台言论极其荒谬，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。

“日本军国主义分子发动对外侵略战争，就把‘地理邻近’作为其中一个主要借口。在21世纪的今天，日本竟然还有一股势力鼓吹这一逻辑，这是十分危险的动向，值得高度警惕。尤其在台湾问题上，日本对中国人民负有历史罪责，更应谨言慎行。”他说。

赵立坚说，日方应立即停止干涉中国内政，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。

“我要再次强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。”他说。

(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部