新华社北京9月9日电（记者伍岳、孙楠）外交部发言人赵立坚9日在例行记者会上说，在台湾问题上，日方应谨言慎行，立即停止干涉中国内政，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。

有记者问：据报道，日本防卫副大臣中山泰秀8日表示，台湾与日本的距离非常近，就像鼻尖到嘴巴，所以日本会把台湾的和平稳定当作自己的事，不可能当作别人的事。中方对此有何评论？

赵立坚说，这个日本政客发表的涉台言论极其荒谬，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。

“日本军国主义分子发动对外侵略战争，就把‘地理邻近’作为其中一个主要借口。在21世纪的今天，日本竟然还有一股势力鼓吹这一逻辑，这是十分危险的动向，值得高度警惕。尤其在台湾问题上，日本对中国人民负有历史罪责，更应谨言慎行。”他说。

赵立坚说，日方应立即停止干涉中国内政，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。

“我要再次强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。”他说。

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