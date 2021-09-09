人民网北京9月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

国家副主席王岐山将出席9月10日举行的第十八届中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会开幕式等活动。

总台央视记者：今天上午，李克强总理出席了大湄公河次区域经济合作（GMS）第七次领导人会议并发表重要讲话。中方如何评价此次会议成果？中方将如何进一步参与大湄公河次区域合作？

赵立坚：大湄公河次区域经济合作第七次领导人会议在新冠肺炎疫情起伏反复、国际地区局势错综复杂、世界经济复苏乏力的背景下举行，李克强总理与湄公河五国领导人、亚洲开发银行行长等共同出席。各方回顾合作进展，共担风险挑战，携手规划合作，推动此次会议取得丰硕成果。

一是夯实了互信新局面。六国领导人一致认为，要珍惜次区域良好发展局面，坚持睦邻友好，照顾彼此重大关切，维护次区域国家共同利益，共同构建大湄公河次区域命运共同体。要弘扬多边主义，倡导开放包容，积极推动大湄公河次区域经济合作与共建“一带一路”、澜沧江—湄公河合作等机制协调发展，发挥各自优势，凝聚发展合力，推动建设更加融合、繁荣、可持续和包容的次区域。

二是谋划了抗疫合作新举措。六国将弘扬科学精神，遵循科学规律，积极开展疫情防控和疫苗合作，增强各国疫情应对能力，保护弱势和贫困群体，维护人民生命健康。中方将继续在力所能及的范围内优先向湄公河国家提供疫苗以及医疗物资援助，共同开展疫情监测、传统医药、传染病防控合作。

三是制订了发展新蓝图。六国将以互联互通、竞争力和共同体为支柱，在交通、能源、农业、旅游、气候、环境、城市发展、贸易便利化等领域广泛开展合作。中方愿与各方一道，充分发挥中老铁路即将通车的示范带动作用，共同建设“国际陆海贸易新通道”，深化农产品、中小企业、边境贸易、跨境电商合作，加快建设5G、陆地光缆等信息基础设施，共同打造交通、物流、商贸、产业深度融合的经济走廊。

中国与湄公河国家山水相连、人文相通、经济互补，拥有先天的合作优势。近30年来，中方一直是大湄公河次区域合作的重要参与者、建设者和贡献者，为促进区域繁荣振兴作出了积极贡献。李克强总理宣布，中方将在3年后主办大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议。中方将与湄公河国家一道，秉持合作初心，拓宽合作领域，提高合作水平，携手推进可持续发展和经济一体化，切实造福各国民众。

澎湃新闻记者：9月8日，王毅国务委员兼外长在北京以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会。我们注意到，当前已有不少涉阿机制。你能否简要介绍会议主要情况？会议同其他涉阿机制是什么关系？

赵立坚：9月8日，王毅国务委员兼外长在北京以视频方式出席阿富汗邻国外长会。会议由巴基斯坦外长主持，伊朗、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦外长以及土库曼斯坦副外长共同参加。

各方认为，美国及其盟友是阿富汗问题的始作俑者。他们比任何国家都更有义务向阿富汗人民提供经济、民生和人道主义援助，在尊重阿富汗主权独立的前提下，帮助阿富汗实现维稳防乱，走向良性发展。

各方一致同意，要引导敦促阿富汗塔利班团结各民族、各派别，搭建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，同恐怖势力划清界限，同各国特别是邻国建立和发展友好关系。我们期望塔利班能汲取历史经验，在临时政府期间与阿富汗各民族、各派别积极互动，切实履行承诺，争取国际认可。

各方表示，要发挥邻国独特作用，为阿富汗稳局重建提供良好外部环境。各方重点应该开展六方面协调合作：一是继续向阿富汗提供抗疫物资和技术援助，帮助阿加强疫情防控。二是在确保安全前提下保持口岸开放，为阿富汗与外界互动，尤其是获取人道主义物资提供便利。三是加强难移民管控，呼吁国际社会共同担责，携手应对。四是提供人道主义援助，帮助阿富汗人民渡过难关。五是加强情报共享和边境管控等反恐安全合作，敦促塔利班同所有极端恐怖势力彻底切割。六是开展禁毒合作，支持阿富汗停止生产任何毒品，联合打击本地区的跨国毒品犯罪。

我想强调的是，本次外长会是阿富汗近邻国家合作应对阿富汗局势变化的首次尝试，也标志着阿富汗邻国协调合作机制的正式成立。这一机制与业已存在的多种涉阿多边机制并行不悖，可以相互补充，形成合力。与会方都支持把这个独具特色的机制继续办下去，通过这个平台分享政策主张、协调彼此立场、共同应对挑战。已经有国家明确提出希主办第二次会议。

《中国日报》记者：据报道，8日，美国国务卿布林肯与德国外长马斯共同主持由22国参加的阿富汗问题部长级视频会议，要求阿富汗塔利班允许外国人和阿富汗人自由出境，尊重基本人权，并称将使用经济、外交和政治手段保护阿富汗人民。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到美德共同主持的阿富汗问题会议。中方没有参加这个会议。最近国际上涉阿富汗问题的多边会议和倡议很多，应加强协调，注重实效，对阿富汗局势发展施加正面积极影响。

美国一方面讲关心阿富汗民生福祉和经济重建，另一方面却把一切能带走的都带走，不能带走的就炸毁，连喀布尔机场的导航设施和属于阿富汗人民的民航飞机也不放过。这是过河拆桥，给阿富汗留下满目疮痍。

美国一方面花大笔的钱从阿富汗捞人、撤人和安置几万美国关心的阿富汗人，另一方面却对数千万阿富汗民众的疾苦袖手旁观、一毛不拔，对不负责任撤军制造出来的数十万难民不闻不问。

美国一方面要求别人尊重基本人权，另一方面却对自己在阿富汗等地践踏人权的劣迹讳莫如深，而且仍在给阿富汗人民制造新的痛苦。

美国一方面回避自身对阿富汗今天乱局不可推卸的责任，另一方面却对他国特别是阿富汗邻国的建设性努力妄加揣测、说三道四。

美国政府一方面说要反恐打恐，另一方面却继承前政府的错误政策，不同意将“东伊运”重新列为恐怖组织，事实上在搞双重标准和选择性反恐。

美国一方面反复表达在阿富汗问题上希望与中国合作、希望中国作更大贡献的愿望，另一方面却声称自阿撤军是为了集中精力对付中国，旨在转移战略重心应对所谓大国竞争。

我不知道美方这些逻辑何以自圆其说？美国需要给国际社会一个交代。

新华社记者：昨天，王毅国务委员以视频方式出席了“纪念中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年研讨会”并发表讲话。发言人能否进一步介绍相关情况？

赵立坚：在昨天的研讨会上，王毅国务委员提出中方的六项主张。

首先是捍卫多边主义，维护世界和平稳定。我们要反对打着多边主义幌子，将少数国家制定的规则强加给国际社会。要以对话弥合分歧，以谈判化解争端。

二是加强抗疫合作，共筑生命健康防线。我们必须坚持疫苗全球公共产品的第一属性，使疫苗在全球范围内得到公平合理分配。在病毒溯源问题上搞“有罪推定”和政治操弄，必将以失败而告终。中国将继续本着科学态度与各方一道，积极开展全球科学溯源。

三是坚持发展优先，推动全球共同繁荣。要发挥联合国统筹协调作用，将发展置于全球宏观政策突出位置，全面、平衡、有力落实联合国2030年可持续发展议程。

四是秉持开放包容，构建开放型世界经济。我们要维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，维护全球产业链供应链稳定畅通。搞封闭脱钩的“去全球化”，不符合任何一方利益，只会走入死胡同。我们欢迎各方参与“一带一路”合作。

五是完善气候治理，建设美丽清洁世界。发达国家要尽快兑现对发展中国家提供气候资金的承诺。各国要继续通过自主贡献和国际合作落实气候变化《巴黎协定》。中方将在今年10月举办《生物多样性公约》第15次缔约方大会。

六是加强交流互鉴，促进人类文明进步。要摒弃制度模式偏见，坚守全人类共同价值，坚持相互尊重、平等相待、交流互鉴，共同建设开放包容的世界。

总台央视记者：据报道，日本防卫副大臣中山泰秀8日称，台湾与日本的距离非常近，就像鼻尖到嘴巴，所以日本会把台湾的和平稳定当作自己的事，不可能当做别人的事。中方对此有何评论？

赵立坚：你提到的这个日本政客的涉台言论是极其荒谬的。中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。

日本军国主义分子发动对外侵略战争，就把“地理邻近”作为一个主要借口。在21世纪的今天，日本竟然还有一股势力鼓吹这一逻辑，这是十分危险的动向。我们要对此保持高度警惕。尤其在台湾问题上，日本对中国人民负有历史罪责，更应谨言慎行。日方应停止干涉中国内政，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。

我要再次强调，台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

中新社记者：9月8日，《禁止生物武器公约》系列会议在日内瓦闭幕。在个别国家将新冠病毒溯源问题政治化的背景下，公约相关问题，特别是生物核查问题备受关注。请问此次会议情况如何，中方提出了什么主张？

赵立坚：在当前形势下，此次《禁止生物武器公约》系列会议的确备受关注。加强公约机制是最核心的议题，中方提出了一系列主张。首先，中方强调建立核查机制是确保遵约、建立互信的最有效手段，呼吁尽快重启核查议定书谈判进程，并再次敦促美方改变独家反对的立场。第二，中方强调，美国是世界上生物军事化活动最多的国家，其境内的生物军事基地、境外的大量实验室严重缺乏透明度。美方应切实履行义务，全面作出澄清，并接受国际核查。第三，中方主张，在重启谈判并建立核查机制之前，作为一项建立信任措施，各国都应宣布其境外的生物军事化活动情况。

这次会议上，不结盟集团代表123个缔约国作共同发言，俄罗斯、巴西、南非等许多国家也纷纷发言，要求尽快重启核查议定书谈判。耐人寻味的是，美国代表团竟然把国际社会的共识称为“老调重弹”，声称美方不会接受重启谈判，甚至把国际社会对美国生物军事化活动的合理关切称为“散布虚假信息”。我们再次敦促美方采取负责任、建设性的态度，不能一方面天天吵着要对其他国家实验室进行调查，另一方面对通过国际谈判建立公正、有效的核查机制极力阻挠。

生物科技审议也是会议的重要议题。中方一贯倡导负责任的生物科研，以降低生物安全风险、促进生物科学造福人类。会上中方详细介绍了推动达成《科学家生物安全行为准则天津指南》等情况，各方均高度赞赏中方所作的努力，对《天津指南》表示欢迎和支持。

各方还高度关注国际合作相关议题。疫情背景下，促进生物科技和平利用的重要性、紧迫性更加突出，发展中国家对于个别国家实施歧视性管制的关切也更加突出。中方始终和广大发展中国家站在一起，早在2016年就在《禁止生物武器公约》框架下提出相关倡议，今年将进一步向联大一委提交决议，捍卫发展中国家和平利用的权利。会议期间中方就此作了全面阐述。

总之，中方将继续秉持人类命运共同体理念，与国际社会一道践行真正的多边主义，坚定维护和加强《禁止生物武器公约》，捍卫普遍安全、共同繁荣的共同目标。

《环球时报》记者：“世维会”与一些英国律师成立的“维吾尔特别法庭”拟于近期再次举行“听证会”。你对此有何评论？

赵立坚：这个所谓的“维吾尔特别法庭”，其最大的“金主”是鼓吹新疆分裂思想的反华组织“世维会”；所谓“庭长”是臭名昭著的国际人权圈滥诉专业户、英国资深特工杰弗里·尼斯；所谓“专家”要么是长期反华、招摇撞骗的郑国恩之流，要么来自已丧失信誉的澳大利亚战略政策研究所；所谓“证人”，是中国政府认定的恐怖分子多力坤·艾沙等。这些所谓“庭长”“专家”“证人”劣迹斑斑，谎话连篇，早已沦为国际社会的笑柄。

拿郑国恩来说，他屡次在其所谓报告中抛出新疆“强制绝育”“种族灭绝”等谬论，却又拿不出实实在在的证据，只能一再造假造谣，还被告上了法庭。

这个所谓“维吾尔特别法庭”将郑国恩之流奉为座上宾，足以表明它就是一个“谎言制造机”。这无关法律，无关正义，更无关真相，是又一出旨在攻击抹黑新疆的闹剧。

今年6月，这个所谓“维吾尔特别法庭”曾经搞过一次所谓“听证会”。无论它找多少“演员”、搞多少场所谓“听证会”，它都是一个非法“法庭”，注定竹篮打水一场空。我想强调的是，不管这些反华小丑如何表演，中国新疆的发展只会越来越好，国际社会主张客观、公正看待新疆的声音也只会越来越多。

彭博社记者：习近平主席是否会亲自出席十月底在罗马举行的G20实体会议以及下一届联合国大会？

赵立坚：目前我没有要发布的消息。

总台国广记者：美国国务卿布林肯和英国外交发展大臣拉布对香港警方依法拘捕“支联会”有关成员及香港国安法说三道四。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对个别西方政客公然诬蔑诋毁香港警方的正当执法行动表示强烈不满和坚决反对。香港警方对公然对抗法律的“支联会”有关成员实行拘捕，是坚定捍卫香港国安法权威、保障香港长治久安的合法、正义、必要之举，有关事实清晰，无可指责。

香港是法治社会，有法必依、违法必究是法治的基本原则。任何人都不能打着民主、自由的幌子粉饰自己的违法行为。任何人触犯香港国安法和其他香港法律，都必须接受法律的制裁。香港国安法实施以来，国家安全得到维护，香港社会重回正轨，法治正义得到伸张，广大香港市民和外国在港公民的各项合法权利和自由在更加安全的环境中得到更好保障。任何对香港国安法的攻击抹黑都改变不了这一客观事实，也阻挡不了香港由乱转治、由治及兴的大势。

我要再次强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中方坚决反对任何外部势力利用有关司法个案诋毁香港法治、干涉中国内政。任何为反中乱港分子撑腰张目的企图和行径都必将遭到可耻的失败。

日本广播协会记者：第一个问题，台湾今日启用新军舰，意在加强对大陆军队“防卫”，外交部对此有何评论？第二个问题，今日朝鲜举行了阅兵式，中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，我想强调的是，台湾分裂势力企图以军事手段对抗大陆没有任何出路。

关于第二个问题，中国和朝鲜是友好近邻。中方祝贺朝鲜民主主义人民共和国成立73周年，祝愿朝鲜各项事业不断取得新进展。

韩联社记者：国际奥委会网站9月8日消息称，国际奥委会决定暂停朝鲜奥委会的国际奥委会会员资格。朝鲜或将无法参加北京冬奥会。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到朝方因疫情原因没有参加东京奥运会，注意到国际奥委会网站相关消息。作为东道国，中方正在积极推进2022年北京冬奥会各项筹备工作。我们有信心、有能力如期举办一届简约、安全、精彩的奥运盛会。我们愿就运动员、代表团来华参赛等事宜同国际奥委会和有关国家和地区保持沟通。

今日俄罗斯记者：有报道称阿富汗新政府的就职典礼定于9月11日举行。塔利班消息人士称，俄罗斯、中国、卡塔尔、土耳其、巴基斯坦和伊朗已被邀请参加仪式。你能否介绍更多细节？谁将代表中国出席？

赵立坚：中方已经表明了对阿富汗新政府的立场。中国驻阿富汗使馆在正常履职。我们愿与阿富汗新政府及领导人保持沟通。关于你提到的具体问题，我们也在向各方了解进一步的信息。

(责编：崔越、常红)