新华社北京9月9日电（记者孙楠、伍岳）就美国国务卿布林肯与德国外长马斯8日共同主持多国参加的阿富汗问题部长级视频会议，中国外交部发言人赵立坚9日在例行记者会上表示，中方没有参加这个会议。最近国际上涉阿富汗问题的多边会议和倡议很多，应加强协调，注重实效，对阿富汗局势发展施加正面积极影响。

赵立坚用6个对比批评美国在阿富汗问题上的所作所为：

美国一方面讲关心阿富汗民生福祉和经济重建，另一方面却把一切能带走的都带走，不能带走的就炸毁，连喀布尔机场的导航设施和属于阿富汗人民的民航飞机也不放过。这是过河拆桥，给阿富汗留下满目疮痍；

美国一方面花大笔的钱从阿富汗捞人、撤人和安置几万美国关心的阿富汗人，另一方面却对数千万阿富汗民众的疾苦袖手旁观、一毛不拔，对不负责任撤军制造出来的数十万难民不闻不问；

美国一方面要求别人尊重基本人权，另一方面却对自己在阿富汗等地践踏人权的劣迹讳莫如深，而且仍在给阿富汗人民制造新的痛苦；

美国一方面回避自身对阿富汗今天乱局不可推卸的责任，另一方面却对他国特别是阿富汗邻国的建设性努力妄加揣测、说三道四；

美国政府一方面说要反恐打恐，另一方面却继承前政府的错误政策，不同意将“东伊运”重新列为恐怖组织，事实上在搞双重标准和选择性反恐；

美国一方面反复表达在阿富汗问题上希望与中国合作、希望中国作更大贡献的愿望，另一方面却声称自阿撤军是为了集中精力对付中国，旨在转移战略重心应对所谓大国竞争。

“我不知道美方这些逻辑何以自圆其说？美国需要给国际社会一个交代。”赵立坚说。

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