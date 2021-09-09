人民网联合国9月8日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团临时代办戴兵8日在联合国维和行动转型过渡问题安理会公开辩论会上发言指出，部署维和行动的早期阶段应该纳入建设和平有关设想，帮助冲突后国家提升自主发展能力，推进当事国从维和向建和平稳过渡。

戴兵说，维和行动是联合国维护国际和平安全的重要手段。合理制定并有效落实转型过渡战略是维和行动取得成功的关键，也是安理会成员需要不断总结经验、改进完善的共同课题。

他指出，合理制定并有效落实转型过渡战略需要优化维和行动的整体规划。维和行动要始终紧扣政治解决的根本方向，根据形势发展及时调整授权范围和优先次序。保护平民、促进人权、过渡司法等都是服务政治进程的手段，不能取代政治进程本身。安理会在部署维和行动的早期阶段，就应该纳入建设和平有关设想，努力为当事国长治久安打下基础。随着当事国局势逐渐稳定，及时制定清晰可行的撤出战略应该成为推进平稳过渡的重要环节。联合国在东帝汶、塞拉利昂、科特迪瓦、利比里亚都有成功实践。我们要善加总结并积极推广有益经验。

戴兵强调，要把支持当事国实现国家重建作为核心重点。经历冲突磨难的国家百废待兴，从维和向建和过渡是实现国家重建的关键。这首先是当事国的责任，但冲突后国家在过渡阶段的自主发展能力十分脆弱，联合国和国际社会同样有责任提供有针对性的支持，帮助当事国提升内生发展能力。需要强调的是，政治稳定和社会安定要以经济稳步发展为基础。维和行动的过渡战略要把支持当事国基础设施建设、农业等关键领域发展、资源开发与利用、普及教育、消除贫困等作为优先任务，这些都是国家长治久安的重要条件。阿富汗近期局势演变表明，外来强加的“民主改造”只会以失败收场。国际社会和联合国应总结教训，对阿富汗这样冲突后国家的重建继续提供切实有力支持。

戴兵强调，要坚持因地制宜制定过渡战略。冲突后过渡涉及国家机构重建、民族和解、安全部门改革等，这些问题都事关当事国主权，离不开当事国特定的政治、经济、文化条件。联合国制定维和行动的过渡计划要充分听取并尊重当事国的意愿，与当事国自主制定的国家发展战略及优先领域加强衔接，并且根据当事国局势发展及时调整。联合国特派团近三十年来在海地几进几出，投入巨大，但海地国家治理依然问题成堆，令人失望。联合国对海地现有支援模式不可持续，海地当局要承担自身责任，独立自主地解决自身问题。

戴兵表示，长期以来，中方积极支持冲突后国家，特别是发展中国家的重建与发展，在经济发展、教育卫生、基础设施建设等领域提供支持，重点帮助他们提升自主发展能力，增强“造血”功能。中国—联合国和平与发展基金也积极支持在有关国家开展反恐、维和、斡旋调解、可持续发展等领域项目合作。中方愿与国际社会一道，继续为帮助冲突后国家实现持久和平与可持续发展做出积极贡献。

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