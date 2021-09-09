新华社南宁9月9日电 题：中国脱贫成就表明只有中国共产党能给中国带来繁荣昌盛——访老挝驻华大使坎葆

新华社记者孙一、朱丽莉

老挝驻华大使、老挝人民革命党党员坎葆8日在广西桂林接受新华社记者专访时说，中国全面建成小康社会，困扰中国几千年的绝对贫困问题得到解决，表明只有中国共产党能给中国带来繁荣昌盛。

当日，中共中央对外联络部主办的“从摆脱贫困迈向共同富裕的征程中筑牢中华民族共同体——广西民族地区的生动实践”主题交流活动在桂林开展。来自东南亚、南亚多国驻华使节看乡村振兴，观民族融合，近距离感受中国发展成就。

坎葆说，中国是一个多民族的国家。我们看到中国将每个民族都视为中华民族大家庭的平等一员，56个民族共同发展并保留自身特色。中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，在摆脱贫困的路上没有落下任何一个民族。老挝和中国一样，也是多民族国家，有49个少数民族。作为少数民族聚居地，广西的发展经验给老挝推动民族融合、促进共同繁荣提供有益启示。

谈及中国坚持“绿水青山就是金山银山”，坎葆指出，中国党和政府高度重视生态环境保护，桂林的壮美风景给我留下深刻印象。良好的生态是一个地区长久可持续发展的有力保障。

今年是中国—东盟建立对话关系30周年，也是中老建交60周年。在具有重要历史意义的时间节点上，坎葆对东盟—中国关系和老中关系发展充满期待。

坎葆说，30年来，东盟—中国关系取得迅猛发展，贸易规模扩大了数十倍，去年东盟十国和中国还共同参与签署了《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），为地区国家经贸合作搭建了良好平台。未来东盟同中国具有巨大合作潜力。

坎葆指出，老中山水相连，两国间自古就有相互往来的传统。2019年，双方签署关于构建老中命运共同体行动计划。可以说，目前老中关系正处于历史最好水平。双方在政治上保持高度互信，经济上深入合作，中国为老挝发展作出巨大贡献，今年底即将完工通车的老中铁路将推动两国关系进一步发展。

坎葆对新冠肺炎疫情发生后，中国第一时间向老挝派出抗疫医疗专家组进行指导以及援助新冠肺炎疫苗表示感谢，对中国共产党在疫情中彰显“人民至上、生命至上”的实际行动表示赞赏和钦佩。她表示，老挝人民革命党愿积极选派老挝中青年党政干部赴华学习，继续加强同中国共产党治国理政经验交流。

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