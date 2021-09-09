人民网北京9月9日电 （高歌）9月8日，第五届太和文明论坛国际关系分论坛中欧关系研讨会在线上举行。数十位国内外嘉宾围绕“如何看待中欧关系的现状及发展前景，增进双方相互认知、促进务实合作”的主题展开了充分、坦诚的交流探讨。

要始终从战略角度把握中欧关系发展方向

第十三届全国政协外事委员会委员、中国驻意大利兼驻圣马力诺特命全权大使（2013-2019）李瑞宇表示，中欧作为两大力量、两大市场、两大文明，不仅对中欧关系发展具有重大意义，也将对世界产生重要影响。中欧关系的发展符合各自的现实和长远利益，切实增进了双方人民的福祉。当前摆在中欧面前的重要任务是，要始终从战略角度把握中欧关系发展方向，积极推动中欧关系长期友好发展，坚持对话，加强沟通，妥善处理彼此矛盾分歧，共同应对世界面临的各种挑战。

中国公共外交协会会长吴海龙表示，希望欧洲在对华政策上能有独立的思考和自主的判断，从欧洲自身利益出发，根据事情的是非曲直来处理对华关系，不要受美国因素的影响。中欧之间并没有根本的利害冲突。中欧在政治制度和意识形态方面的不同并不是双方关系发展不可逾越的障碍。中国的发展并未损害别国的利益，而是提供了巨大的机遇。中国没有把欧洲当对手，也不想让欧洲把中国当对手。中国过去是，现在是，将来也会是欧洲的合作伙伴。中欧之间可以通过广泛和深入的对话沟通，消除疑虑误解，增进理解与互信。

双方应以更宽广的视野运筹中欧关系实现互利共赢

中国太平洋经济合作全国委员会常务副会长、中国驻捷克特命全权大使（2014-2018）马克卿表示，2019年3月欧盟提出的对华关系三重定位，客观上造成了欧盟及其成员国对华政策的混乱。当前世界呼唤作为两大重要力量的中国和欧盟加强相互协调与合作，与国际社会一道共克时艰，这也符合中欧各自的利益。中方坚定主张，中欧应当坚持的关系定位是“经受住了时间和实践检验的全面战略伙伴”。然而，目前欧方的态度并不清晰。希望欧盟各机构和各成员国能够客观理性地看待中国的发展，秉持战略自主，拿出政治勇气，同中方一道，尽快走出当前的困境。中欧双方应以更宽广的视野运筹中欧关系，推动中欧关系行稳致远。

比利时埃格蒙皇家国际关系研究所“世界中的欧洲”项目主管、根特大学教授Sven Biscop表示，中欧利益关系密切，即使在一些领域存在分歧，也应继续开展合作。中美俄欧在建设多边体系、塑造国际规则的过程中不应采取排他的态度，而应采取更加平等和具有包容性的方式。

太和智库高级研究员、中国商务部欧洲司司长（2003-2015）孙永福表示，当前中欧投资协定的批准程序被欧洲议会搁置。但去年和今年逆势增长的双边经贸数据表明，中欧务实合作的基础牢固，合作共赢仍是双边关系的主流。希望双方继续推动中欧投资协定，积极扩大合作领域，通过对话减少摩擦，努力实现互利共赢，造福于中欧人民和全人类。

中欧合作对于双方共同繁荣及应对全球挑战至关重要

荷兰驻华大使Wim Geerts表示，尽管面临挑战，加强中欧关系的驱动力依然强劲，中国和欧盟仍是世界舞台上非常重要的合作伙伴，中欧合作关系对于双方的共同繁荣以及应对全球挑战至关重要。欧盟对华政策基于自身利益，并非听命于美国。展望未来的中欧关系，欧盟希望以“平等”“互惠”的方式发展中欧贸易关系；欧盟基于联合国人权条约体系在全球提倡人权，并非单独针对中国；欧盟看到中国在减贫方面的成就，期待中国在可持续发展目标上做出更多努力；欧盟关注气变问题，欢迎中国提出的双碳目标。

阿尔及利亚驻华大使Ahcene Boukhelfa表示，中国并不寻求霸权，提倡互利合作，其外交政策奉行尊重主权、不干涉内政、尽可能远离冲突和战争。当今世界需要中国作为国际社会中强有力的参与者，推动国际关系变得更加平衡，逐步实现多元化。

巴勒斯坦驻华大使Fariz Mehdawi表示，中欧关系对于中东以及世界其他地区都十分重要。希望中欧都能在多极化世界中发挥建设性作用，持续进行对话，共同推动抗击疫情等国际议程。

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