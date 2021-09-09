新华社北京9月9日电 题：撕下西方政客“操心”香港事务的伪善面具

新华社记者

香港警方8日果断采取行动，以“没有遵从香港国安法第43条实施细则通知规定提供资料罪”，依法拘捕反中乱港组织“支联会”多名骨干成员。对此，美国国务卿布林肯、英国外交大臣拉布等西方政客在社交媒体上发言，肆意抹黑香港警方行动，妄称中方利用香港国安法“摧毁公民社会和压制政治异见”云云。这些西方政客如此“乐此不疲”干涉香港事务，对中方维护法治的正义之举大放厥词，甚至卖力为犯罪分子“站台”，到底是何居心？

香港是法治社会，任何组织和个人都没有逾越法律的特权。香港警方依据香港国安法实施细则，对公然对抗法律规定的“支联会”副主席邹幸彤等人实行拘捕，体现了有法必依、执法必严、违法必究的法治原则，有力维护了法治尊严。国安法实施一年多来给香港带来海清河晏的事实表明，国安法是维护香港长治久安的守护神，是震慑反中乱港势力的霹雳剑，是阻断外部势力干预的铁闸门。香港警方严格依据国安法采取行动，符合法治精神，乃是其是，非其非，无可指责，不容置喙。

对于香港警方的依法办案，西方一些政客却用所谓的“民主”“自由”等借口来为犯罪分子站台、开脱，充分暴露了他们干扰香港法治、阻挠特区依法施政、破坏香港长治久安的险恶用心。这些一贯标榜法治的西方政客，在面对他国事务时却将其抛之脑后，“双标”面目可谓暴露无遗。君不见，当“黑暴”分子肆意破坏香港繁荣稳定时，这些西方政客称之为“美丽的风景线”，而当类似的“风景线”在华盛顿“国会山沦陷”事件中出现的时候，他们就不再称其“美丽”了，而是毫不犹豫动用国家机器进行镇压。

实际上，西方国家自身对挑战其国家安全统一与社会稳定行为的打击从不手软，有关执法案例不胜枚举。2019年，西班牙加泰罗尼亚自治区前副主席奥里奥尔·洪克拉斯等9名“独立派”代表人物因“煽动叛乱罪”被判处9年至13年不等有期徒刑；美国自己拥有全世界最密不透风、适用于包括海外领地在内每一寸领土的国家安全法律，打击国安犯罪毫不手软，并且动辄滥用国家安全名义损害别国合法权益；“9·11”事件后，德国国安立法也进入“快车道”，法律规定政府有权取缔违法组织，德国还对刑事诉讼法进行修订，扩大电信监听以及其他秘密侦查措施的权限。

应当看到，这些西方政客对涉港事务的聒噪乃是处心积虑，一贯是伺机而动、见缝插针。很长时间以来，他们打着“人权”“自由”等旗号，一再粗暴干涉香港事务。从操弄香港选举到攻击香港国安法，从出台所谓“香港人权与民主法案”到推出所谓“香港自治法案”，干涉香港事务的手段可谓无所不用其极。

随着香港国安法实施等有力措施的落地，香港已逐渐筑起打击乱港行径的坚固法治堡垒，百姓重享安宁生活，社会秩序重回正轨。香港稳了，这些西方政客却急了。他们发现，如今越发难以伸出他们祸港的“黑手”，越发难以借香港这块“宝地”实现他们阻挠中国发展的“大计”，对此他们岂能不心急如焚？他们不甘失败的命运，总是想法设法挑事，企图借种种机会放出颠倒是非的妄言，试图持续搅局香港事务。然而，再怎么心有不甘，他们的指手画脚也只能沦为徒劳的喃喃自语。

这些西方政客们怀揣不可告人的险恶用心，却总是打着所谓“关心香港”的光鲜旗号出现在世人面前，试图愚弄国际舆论。然而，世人早已认清他们伪善的面目，认清了他们种种旗号下粗暴干涉他国内政的险恶用心。这些拙劣表演早已被看穿，即使有再多的表演，也只会是徒露其丑。

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