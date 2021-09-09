人民网布鲁塞尔9月8日电 （记者张朋辉）9月8日，中国常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区政府共同举办面向各国常驻日内瓦代表团的视频交流会，介绍西方国家无理单边制裁侵犯新疆各族人民人权情况。俄罗斯、白俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及、肯尼亚、赞比亚、巴西、墨西哥等30余国常驻代表和高级外交官、联合国人权高专办官员、特别机制专家、媒体记者等60余人与会。来自新疆的群众代表和多国驻日内瓦使节共同谴责西方单边制裁行径。

新疆维吾尔自治区党委常委、自治区人民政府副主席艾尔肯·吐尼亚孜在致辞中全面介绍新疆自治区为保障人权、促进各族群众就业采取的措施和付出的巨大努力，指出新疆坚持把促进劳动就业作为最大的民生工程、民心工程、根基工程，坚持劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业相结合的就业方针，最大限度保障劳动者就业权利，使人人都能通过辛勤劳动实现自身发展、过上幸福生活。新疆的劳动就业保障政策及其实践符合中国宪法法律，符合国际劳工和人权标准，契合新疆各族人民过上美好生活的强烈愿望，是行得正、做得端的正义之举。一些西方国家抹黑新疆的劳动就业保障工作，对新疆相关产业、企业实施无理制裁，其根本目是妄图制造“强制失业”“强制贫困”，剥夺新疆各族群众的生存权、就业权、发展权，但任何势力都阻挡不了新疆各族群众追求美好生活的权利，任何破坏新疆繁荣发展的图谋和行径都不可能得逞，新疆的明天一定会更加美好。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在致辞中表示，一些西方国家不愿看到新疆繁荣发展、人民安居乐业的大好局面，出于反华政治图谋，颠倒黑白，诬蔑新疆“强迫劳动”，以此为借口实施无理的单边制裁，企图破坏新疆稳定、遏制中国发展，这一行径严重违反国际法，严重侵犯人权，遭到了中国政府和中国人民的坚决反对，也遭到了国际上所有支持公平正义人士的反对和唾弃。希望各方看清西方国家在涉疆问题上的图谋以及他们“假人权、真干涉”的真实面目。

交流会上播放了反映新疆各族人民通过辛勤劳动脱贫致富、过上幸福生活的视频短片。新疆社会科学院学者揭露郑国恩等西方反华学者编造新疆“强迫劳动”谎言等恶劣行径。新疆阿克苏华孚色纺有限公司、库车石榴籽服饰有限公司、莎车雄鹰纺织有限公司、大全新能源股份有限公司等企业负责人和员工、和田地区外出务工人员代表等通过视频连线，结合自身经历讲述美国等西方国家无理单边制裁对新疆企业正常经营活动和正当权益、新疆各族人民的人权造成的损害，以及当地政府对受害企业和群众实施帮扶等情况，强调将以法律手段捍卫自身合法权益。他们气愤地说，美国标榜所谓“人权”，就是让新疆工人失去工作、陷入贫困。那些口口声声说“关心”新疆人权的西方国家，其真实图谋是破坏新疆人民的美好生活，新疆人民决不会答应，西方国家的无理制裁只会使中国人民更加团结。

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