新华社布鲁塞尔9月8日电 题：“北溪-2”完工对欧洲能源市场影响几何

新华社记者康逸 任珂

俄罗斯向德国输送天然气管道项目“北溪-2”日前完成最后一节管道焊接，随后将进行调试，计划于今年年底前投入运营。分析人士指出，“北溪-2”投运后，短期内对平抑欧洲天然气价格效果有限，但从长远来看，将给欧洲提供更多能源保障，也契合欧洲能源结构转型需求。

今年以来，新冠疫情反弹导致全球天然气生产不足，而经济复苏进一步加剧了天然气供需不平衡。此外，今年夏季欧洲多地高温破纪录，对电力需求激增，天然气供应愈发趋紧。这些因素都对天然气价格产生上行压力。数据显示，欧洲天然气价格在不到一年半的时间内上涨超10倍，被视为西欧天然气价格风向标的荷兰天然气期货价格，8月中旬攀升至每百万英热单位15美元上方。

分析人士表示，虽然“北溪-2”项目完工，但预计投运后短期内天然气供应量有限，恐难改变天然气价格高企的现状，未来一段时间天然气价格仍将保持高位。这无疑将加剧欧洲国家通胀压力，给企业和消费者带来更高的生产生活成本，影响经济复苏进程。

欧盟统计局最新数据显示，8月欧元区通胀率按年率计算创10年新高。其中，能源价格同比上涨15.4%，是拉高当月通胀的主因。

英国天然气公司高管卡西姆·曼格拉说，欧洲正面临天然气短缺，以前从未见过这样的价格形势。今年冬天，英国人将面临更高的电费，一些企业可能会被迫限制活动。

从长期来看，“北溪-2”项目使欧洲天然气供应渠道多元化，有助于满足欧洲能源市场对进口天然气的长期需求，也契合近年来欧洲能源结构转型的需求。

“北溪-2”项目设计年输气能力约为550亿立方米，可使俄罗斯出口德国的天然气数量翻倍并将俄天然气输往其他欧洲国家。天然气是相对清洁的化石燃料，碳排放量远低于煤，与太阳能、风能、核能等传统能源替代品相比更成熟。

近年来，应对气候变化已成为欧盟最重要的政治议题之一。今年7月，欧盟委员会提出应对气候变化的一揽子计划提案，涉及交通、能源、建筑、农业和税收政策等多个领域，旨在实现到2030年欧盟温室气体净排放量与1990年的水平相比至少减少55%，到2050年实现碳中和。欧盟各成员国也纷纷出台了各自的减排政策。

欧盟最大经济体德国是全球最大天然气进口国之一，国内超过90%的天然气消费需要进口。目前天然气在德国能源消费构成中只占25%左右，随着德国分阶段放弃核电和煤电，需要大幅增加天然气进口，为向可再生能源转型争取时间。

宏观咨询公司首席执行官克里斯·威弗表示，随着主要经济体致力于实现碳排放目标，天然气将在未来几十年成为过渡燃料。埃信华迈公司分析师詹姆斯·塔弗恩也表示，在资金有限的情况下，政府可以选择转向天然气以降低排放。

不过，也有观察人士担心，“北溪-2”未来或会面临地缘政治风险，在运营方面仍然存在不确定性。

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