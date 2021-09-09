新华社日内瓦9月8日电（记者聂晓阳 陈俊侠）中国裁军大使李松8日在日内瓦举行的《禁止生物武器公约》强化公约机制专题会议上表示，核查机制是确保遵约、建立互信的最有效手段，重新启动公约核查议定书谈判势在必行。20年来，只有美国一直在独家阻挡核查议定书的谈判，美方应重新考虑其立场，支持重启谈判的多边努力。

李松指出，长期以来，美国惯于对他国指手画脚，却无视国际上对其自身遵约情况的严重关切。作为世界上从事生物军事化活动最多的国家，美国国内的生物防御基地及其遍布全球各地的200多个生物实验室严重缺乏透明，存在不容忽视的安全隐患，是国际社会的重大关切。我们敦促美方本着公开、透明、负责任的态度，履行公约义务，对本国境内外的生物军事化活动进行全面澄清和宣布。

李松强调，将于明年召开的公约第九次审议大会是进一步加强公约机制的重要机遇。我们应充分肯定公约在消除生物武器威胁、加强全球生物安全治理、促进和平利用与国际合作等方面的核心作用，铭记普遍安全、共同繁荣的共同目标，践行真正的多边主义，通过群策群力，实现合作共赢。中方希望审议大会做出决定，重启核查议定书谈判进程。

据悉，会议期间，中国关于重启核查议定书谈判的主张得到广泛响应。不结盟运动代表123个缔约国作共同发言，敦促美国改弦更张，呼吁尽快重启这一重要谈判。俄罗斯、巴西、南非、巴基斯坦、古巴、印度、伊朗、肯尼亚、委内瑞拉、菲律宾、爱尔兰等许多国家代表纷纷发言，强调加强公约履约核查机制的重要性和紧迫性。

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