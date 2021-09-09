新华社华盛顿9月8日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会8日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动有所放缓，供应中断和劳动力短缺继续制约经济增长。

这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，7月初到8月，变异新冠病毒德尔塔毒株在美快速蔓延，多数辖区外出就餐、旅游等活动减少，导致经济活动放缓。

同时，供应中断和劳动力短缺继续制约部分经济领域增长，这在汽车业尤为明显。近来，芯片持续短缺导致汽车库存水平较低，汽车销售普遍疲软。各辖区非汽车零售销售业也普遍放缓。

展望未来，多数辖区企业对近期增长前景仍持乐观态度，但普遍担心供应中断、劳动力短缺将持续影响经济增长。

同期，美国就业市场持续增长，但增速不均衡。企业对劳动力需求继续增加，但严重的劳动力短缺阻碍商业活动发展。美联储认为，造成劳动力短缺的原因包括人员流动增加、提前退休、儿童保育需求以及失业福利增加等。受此影响，多数辖区工资水平加速攀升。

此外，由于供应中断导致资源短缺，通货膨胀水平上升。部分辖区企业预计，未来几个月销售价格可能大幅上涨。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于9月21日至22日举行。

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