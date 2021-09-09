新华社香港9月9日电 针对英国外交大臣拉布在社交媒体上发文，公然就香港警方依法拘捕“支联会”有关成员说三道四，外交部驻港特派员公署发言人9日严正指出，个别西方政客罔顾事实，颠倒黑白，视香港国安法为眼中钉、肉中刺，充分暴露他们干扰香港法治、阻挠香港特区政府依法施政、破坏香港长治久安的险恶用心。这是对香港事务和中国内政的粗暴干涉，对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，“支联会”有关成员公然抗拒配合警方依法提出的要求，一意孤行，香港警方依据香港国安法实施细则，对其依法实行拘捕，体现了有法必依、执法必严、违法必究的法治原则，是维护香港国安法权威的必要之举。香港国安法依法保障香港民众各项权利和自由，但任何权利和自由都有法律规定的明确界限，超过了这个底线，就要受到法律的制裁，任何人没有凌驾于法律之上的特权。

发言人表示，香港国安法实施以来，香港社会面貌发生了重大积极变化，百姓重享安宁生活，社会正义得到伸张，香港社会重回正轨。民调显示，多数香港市民对“一国两制”前景信心增加，认为香港基本法赋予的自由权利未受任何影响。事实雄辩证明，香港国安法是保香港安全、安定、安宁之法，是助“一国两制”行稳致远的良法善法。任何真心支持香港法治，希望香港繁荣稳定的人，都会为此叫好。

发言人强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中方敦促这些政客立即停止为香港反中乱港分子撑腰打气，立即停止干预香港事务和特区法治，立即停止以任何方式干涉中国内政，否则必将遭到中国人民的坚决回击。

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