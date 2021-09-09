新华社东京9月9日电（记者郭丹）日本厚生劳动省8日宣布，认定两名男子在参与福岛第一核电站清理工作后所患的喉癌与清理工作之间存在因果关系，因此确认为工伤。这是日本厚生劳动省首次认定与福岛核事故相关的喉癌工伤。

据日媒报道，自2011年福岛核电站事故发生以来，日本厚生劳动省已经认定6名曾参与清理工作的工人所患癌症为工伤，这些癌症包括白血病、甲状腺癌和肺癌。此次喉癌被认定为工伤尚属首次。

据厚生劳动省通报，这两名喉癌患者中，一位是东京电力公司的60多岁男性员工，另一位则是一家东京电力合作企业的40多岁男性员工。两人在2011年3月福岛第一核电站发生泄漏事故之后，分别在核电站园区内从事了清除瓦砾及测量放射线数据的善后工作，两人分别于2018年12月和2019年1月确诊喉癌，并均提交了工伤认定申请。遗憾的是，较年轻的男性员工在确诊不久后死亡。

在厚生劳动省组织的专家讨论会上，专家们认定两人在清理工作中遭受的核辐射量分别约为85毫希沃特和44毫希沃特；加上事故前两人所接触的辐射量，两人累积接触到的辐射总量均超过了工伤认定的最低参考值100毫希沃特，因此认定两人所患喉癌与所从事的工作有直接因果关系。

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