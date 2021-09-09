新华社巴西利亚9月8日电（记者卞卓丹）巴西联邦最高法院院长富克斯8日对博索纳罗总统有关拒绝遵守法庭裁决的言论进行了反驳，称任何权力机关首脑蔑视法庭裁决均构成责任犯罪。

联邦最高法院官方网站指出，富克斯当天在最高法院全体会议开幕式上对博索纳罗的有关言论进行了反驳。他表示，冒犯大法官尊严，煽动群众散布反对最高法院的仇恨言论，鼓动不遵守司法裁决，是反民主和非法的行为，对此不能容忍。

在9月7日的独立日集会上，博索纳罗向其支持者表示，他将不再遵守最高法院大法官德莫赖斯的有关裁决。

德莫赖斯是最高法院最近两宗涉及总统的调查的启动者。今年8月4日，德莫赖斯根据高等选举法院的申请，启动对博索纳罗否定电子投票安全性、散布关于大选假消息言行的调查。8月12日，他又决定调查博索纳罗涉嫌泄露联邦警察秘密文件一事。

博索纳罗就任总统两年多来，一直批评选举制度，矛头主要指向大选电子投票系统，认为2018年大选存在舞弊行为，导致他在选举第二轮才获胜。巴西高等选举法院认为，电子投票系统启用以来，没有出现一例可证的造假事件，如果采用纸质选票，将是“历史的倒退”。

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