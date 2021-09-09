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中国第20批赴黎维和工兵分队高标准通过联合国军事能力评估

2021年09月09日13:16 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特9月8日电（孔康谊 梁裕源）中国第20批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队7日在联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）军事能力评估中获总评优秀，高标准通过部署以来的首次军事能力评估。

由联黎部队司令部7个部门相关人员组成的评估小组，采取集中听取汇报、对口随机抽问、分类查阅资料、现地观摩查看等方式，对维和部队各项工作进行逐个评估。联黎部队检查评估小组对中国维和部队给予高度评价，并预祝维和官兵能够安全顺利完成各项任务。

中国第20批赴黎维和多功能工兵分队军事副分队长李光磊说：“中国维和官兵将始终保持中国标准、中国速度、中国质量，在联合国舞台展现中国维和军人的专业水平与良好形象，为共同维护南黎地区和平稳定作出积极贡献。”

据了解，军事能力评估的主要目的在于检验维和部队是否具备完成维和任务、有效处置各类突发事件的能力，主要包括作战训练、装备管理、后勤保障等7类99项。通过联合国军事能力评估，意味着分队完全具备遂行联合国赋予任务的能力。

今年8月13日，中国第19批与第20批赴黎巴嫩维和部队指挥权力交接仪式在黎巴嫩南部维和营地举行，中国赴黎维和部队顺利完成第19次轮换交接。

(责编：王禹蘅、燕勐)

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