9月7日，“上合组织国家美术作品展暨妇女儿童画展”北京站举行。主办方供图

人民网讯 9月7日，以“同一个梦想”为主题的“上合组织国家美术作品展暨妇女儿童画展”在中国美术馆开幕。同日，塔吉克斯坦外交部教科文组织委员会在今年上合组织成员国元首峰会举办地塔吉克斯坦首都杜尚别举行了“走进上合共迎20周年——上合组织国家儿童画展”。

9月7日，“走进上合共迎20周年——上合组织国家儿童画展”在杜尚别站举行。主办方供图

2021年上合组织国家儿童画展北京站是由全国妇联、中国美术馆、上合组织秘书处和上合组织睦邻友好合作委员会联合主办，而杜尚别站则是由中方的五洲传播中心和上海艺博会联合举办。两站均精选了上合组织国家青少年的优秀作品参展。

在上合组织20周年这一重要的时间节点，上合各国的孩子们通过一幅幅美丽画卷，传递对“互信、互利、平等、协商，尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”的理解，对上合大家庭的眷恋，以及对美好未来的向往。

短短三年间，上合组织国家儿童画展相继在塔什干、北京、昆明、上海、武汉举办。据主办方上海艺博会国际展览有限公司方面透露，画展满载着上合各国青少年对人类共同家园的无限珍爱和对上合大家庭美好未来的真挚期盼，将民心相通、美美与共的同一梦想传递给了上合各国的年轻一代，是构建上合组织人文共同体的生动诠释。

(责编：刘叶婷、常红)