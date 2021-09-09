人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

北京、杜尚别同日举办上合组织国家儿童画展

2021年09月09日11:13 | 来源：人民网-国际频道
小字号

9月7日，“上合组织国家美术作品展暨妇女儿童画展”北京站举行。主办方供图

人民网讯 9月7日，以“同一个梦想”为主题的“上合组织国家美术作品展暨妇女儿童画展”在中国美术馆开幕。同日，塔吉克斯坦外交部教科文组织委员会在今年上合组织成员国元首峰会举办地塔吉克斯坦首都杜尚别举行了“走进上合共迎20周年——上合组织国家儿童画展”。

9月7日，“走进上合共迎20周年——上合组织国家儿童画展”在杜尚别站举行。主办方供图

2021年上合组织国家儿童画展北京站是由全国妇联、中国美术馆、上合组织秘书处和上合组织睦邻友好合作委员会联合主办，而杜尚别站则是由中方的五洲传播中心和上海艺博会联合举办。两站均精选了上合组织国家青少年的优秀作品参展。

在上合组织20周年这一重要的时间节点，上合各国的孩子们通过一幅幅美丽画卷，传递对“互信、互利、平等、协商，尊重多样文明、谋求共同发展”的“上海精神”的理解，对上合大家庭的眷恋，以及对美好未来的向往。

短短三年间，上合组织国家儿童画展相继在塔什干、北京、昆明、上海、武汉举办。据主办方上海艺博会国际展览有限公司方面透露，画展满载着上合各国青少年对人类共同家园的无限珍爱和对上合大家庭美好未来的真挚期盼，将民心相通、美美与共的同一梦想传递给了上合各国的年轻一代，是构建上合组织人文共同体的生动诠释。

(责编：刘叶婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部