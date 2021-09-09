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投洽会首次举办俄中投资合作论坛 中俄代表盼进一步推进贸易投资合作

2021年09月09日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社厦门9月8日电（记者庞梦霞、江宥林）“俄罗斯-中国投资合作论坛”8日在厦门召开。这是中国国际投资贸易洽谈会（投洽会）首次举办俄中投资合作论坛。双方代表希望借助投洽会“金钥匙”平台，突破疫情困局，在双边贸易与投资领域谋求合作。

　　商务部欧亚司司长王开轩在论坛上表示，2021年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。在新冠肺炎疫情对世界经济和国际贸易投资造成巨大影响的背景下，双方更应密切沟通、交流不断、合作不停。建议两国企业以投资带动贸易，助力实现2000亿美元双边贸易额目标。继续深化农业、制造业、科技创新等领域合作，加强省州合作，营造良好营商环境。

　　俄罗斯驻华商务代表阿列克谢·达赫诺夫斯基表示，俄方出台了一系列政策与优惠措施，吸引中国投资者赴俄投资。他在发言中表示，俄中投资合作委员会已经成为两国在该领域合作的重要机制。两国投资合作已经打下坚实基础，一批大型合作项目得到落实。投洽会为加强国际投资合作搭建了重要平台。

　　9月8日至11日，以“新发展格局下国际投资新机遇”为主题的第21届中国国际投资贸易洽谈会在福建厦门举办。近100个国家和地区、800多个经贸团组、5000多家企业线上线下参会。大会布展13万平方米，将举办50余场活动，重点邀请“一带一路”沿线国家和地区、金砖国家、RCEP成员国参展参会。

(责编：王禹蘅、燕勐)

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