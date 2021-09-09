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研究机构：欧洲地区经历30年来最热夏天

2021年09月09日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔9月8日电（记者任珂）欧盟“哥白尼气候变化服务项目”说，欧洲地区今年经历了30年来最炎热的夏天。

　　“哥白尼气候变化服务项目”本周发布新闻公报说，今年6月至8月，欧洲地区的平均气温达到1991年以来最高值，比1991年到2020年的平均水平高出近1摄氏度，比过去30年中最热的2010年和2018年夏季分别高0.1摄氏度。

　　公报还说，欧洲地区今年8月的气温接近1991年到2020年的平均水平，但欧洲大陆各地的气温情况对比强烈，地中海沿岸国家最高气温创下新纪录，东欧地区气温高于1991年到2020年的平均水平，而北欧地区气温却低于过去30年平均水平。从全球范围来看，今年8月和2017年8月的气温在1991年以来的8月份气温记录中并列第三高。

　　欧洲地区今夏连续遭遇极端天气。7月中旬，德国西部、比利时和荷兰等地连日暴雨引发洪灾，导致数百人死亡。此后地中海沿岸热浪侵袭，意大利西西里岛8月11日创下48.8摄氏度的高温纪录。炎热天气引发的森林火灾在意大利、希腊、法国、西班牙、葡萄牙等国部分地区肆虐，造成人员伤亡和森林大面积烧毁。

　　据世界气象组织本月初发布的报告，过去50年，全球与天气、气候或水患有关的灾害数量增加了5倍，累计超过1.1万起，死亡人数超过200万，损失达3.64万亿美元。

(责编：王禹蘅、燕勐)

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