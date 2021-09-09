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刚果（金）东北部暴发脑膜炎疫情

2021年09月09日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社布拉柴维尔9月8日电（记者史彧）金沙萨消息：世界卫生组织非洲区域办事处8日在刚果（金）首都金沙萨发表声明说，刚果（金）东北部乔波省暴发脑膜炎疫情。截至7日，该省共报告129例脑膜炎死亡病例，疑似病例为261例。

　　声明说，法国巴斯德研究所在上述疫区检测出脑膜炎奈瑟菌，这是一种常见的细菌性脑膜炎致病菌，可能引发大规模流行病。

　　声明还说，刚果（金）卫生部门已采取疫情防控行动，在疫区成立了危机应对委员会，当地百余名患者正接受治疗。

　　世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂在声明中说，脑膜炎是严重的感染性疾病，对公共卫生构成严重挑战，世卫组织非洲区域办事处将尽力协助刚果（金）卫生部门抗击疫情。

　　世卫组织驻刚果（金）办事处负责人吉吉姆德表示，目前已针对脑膜炎疫情加强社区防控措施，并迅速调查邻近地区的疑似病例。

　　脑膜炎通过感染者的飞沫在人与人之间传播，其主要症状是发热、剧烈头痛和颈部僵硬等，如不及时治疗，患者可能会失去意识甚至死亡。在每年气候干旱多风的季节，非洲一些地区较易出现脑膜炎疫情。

(责编：王禹蘅、燕勐)

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