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法国开庭审理2015年巴黎系列恐袭案

2021年09月09日05:35 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎9月8日电（记者唐霁）法国巴黎特别重罪法庭8日起开始审理2015年巴黎系列恐袭案。这场史无前例的庭审将持续到明年5月，受到法国各界高度关注。

　　法国政府为了这次庭审，专门在巴黎西岱岛上的巴黎司法宫里搭建了一间法庭。庭审过程将被录像，用作司法档案。当天上午在司法宫前准备采访的记者排起了长队。

　　法国媒体介绍说，巴黎特别重罪法庭将审判20名被告，其中14人出庭受审，其他人因被通缉或被推定死亡等原因缺席审判。出庭的被告中，包括袭击者中唯一活下来的犯罪嫌疑人萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆。

　　巴黎特别重罪法庭庭长让-路易·佩里埃在庭审开始时说，这是一次“历史性的、非比寻常的审判”，因为巴黎系列恐袭案受害者人数之多，造成的国内外影响之大，对法国而言都是史无前例的。

　　法国媒体认为这次审判“史无前例”还在于，整个审讯过程将长达9个月，部分恐袭幸存者、遇难者家属以及法国前总统奥朗德等证人将出庭。

　　为确保庭审安全并预防突发事件，巴黎警察局在庭审期间在司法宫周围设立禁行区，数百名警察和宪兵进行警戒。

　　法国总理卡斯泰当天发表讲话说，巴黎系列恐袭案的庭审将为所有受害者及其家人伸张正义。他还说，法国政府将尽一切努力遏制恐怖主义威胁。

　　2015年11月13日晚，巴黎11区的巴塔克兰剧院、巴黎多家餐馆、巴黎北郊的法兰西体育场附近等地发生多起枪击和爆炸事件，造成130多人死亡，数百人受伤。时任法国总统奥朗德当晚宣布法国进入紧急状态。

　　极端组织“伊斯兰国”宣称对巴黎恐袭事件负责。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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