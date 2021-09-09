新华社南宁9月8日电（记者朱丽莉）9月8日，应中共中央对外联络部邀请，老挝、马来西亚、泰国、越南、东帝汶、孟加拉国、马尔代夫、菲律宾、柬埔寨、巴基斯坦等十个国家驻华大使和总领事赴广西桂林，考察当地少数民族脱贫示范村——阳朔县高田镇喜龙村，并参加民族团结进步主题交流活动。

中共中央对外联络部部长宋涛结合参访活动，介绍了党的十八大以来中国人民在脱贫攻坚、民族团结等方面取得的伟大成就，并重点宣介了不久前召开的中央民族工作会议精神。宋涛表示，以习近平同志为核心的党中央高度重视民族工作，带领全国各族人民在维护民族地区团结稳定与发展等方面取得了历史性成就。中国共产党愿同地区各国政党加强交流，支持彼此探索符合本国国情的发展道路，更好推动民族团结进步，共同促进地区和平稳定与发展。

驻华使节们高度评价中国共产党在推动民族团结和共同富裕等方面作出的努力和取得的巨大成就，表示愿积极推动本国政党与中国共产党密切沟通，加强治国理政经验交流包括民族政策互鉴，为促进民族团结和深化双方各领域务实合作作出更大贡献。

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