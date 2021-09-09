新华社德黑兰9月8日电（记者王守宝 高文成）伊朗总统莱希8日表示，国际原子能机构对伊朗核计划的“非建设性”做法将会扰乱伊核谈判进程。

莱希当天与欧洲理事会主席米歇尔通电话时说，伊朗与国际原子能机构的认真合作清楚地表明伊朗希望核活动透明的意愿。在国际原子能机构采取非建设性做法的情况下，期望伊朗做出建设性回应是不合理的，非建设性举措将会扰乱谈判进程。

国际原子能机构7日发布报告说，伊朗持续推进核计划，浓缩铀存量已远远超出伊核问题全面协议规定的上限。

伊朗国家电视台8日援引伊朗常驻维也纳联合国和其他国际组织代表加里巴巴迪的话说，国际原子能机构必须保持其独立性、公正性和专业性，国际原子能机构的成员必须避免出于政治目的向该机构施压。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。该协议5月22日到期，伊方5月24日决定将协议延期一个月。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控摄像头，继续其必要的核查和监督活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。6月25日，国际原子能机构要求伊朗就是否再次延期临时技术协议予以答复。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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