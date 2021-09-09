新华社安曼9月8日电（记者冀泽）约旦、埃及、叙利亚和黎巴嫩四国能源部长8日在约旦首都安曼达成协议，同意将埃及天然气经由约旦、叙利亚输送至黎巴嫩，以缓解黎能源短缺危机。

据约旦佩特拉通讯社报道，四国能源部长当天举行会议。约旦能源大臣哈拉·扎瓦提在会后举行的新闻发布会上说，与会方同意恢复由途经四国的阿拉伯天然气管道向黎巴嫩输送天然气。会议讨论了各国所需相关技术条件和基础设施，决定由联合小组负责制定明确的行动计划和时间表。

四国能源部长表示，各国将在未来三周内审查行动计划并评估基础设施情况，并将承担本国境内管网的维修费用。

此外，关于由约旦经叙利亚向黎巴嫩供应电力事宜，扎瓦提表示近期将举行专门会议商定相关行动计划。

黎巴嫩看守政府能源部长雷蒙德·盖杰尔对约旦、埃及和叙利亚为向黎输送能源所采取的措施表示感谢。他说，黎巴嫩正与世界银行密切协调，以确保落实相关能源输送协议所需资金。

阿拉伯天然气管道全长约1200公里，连接埃及、约旦、叙利亚、黎巴嫩等国。埃及于2009年开始通过该管道向黎巴嫩输送天然气，后于2011年暂停至今。

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