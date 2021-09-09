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中国常驻联合国代表团临时代办强调维和行动转型过渡战略的重要性

2021年09月09日05:33 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月8日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵8日在安理会关于联合国维和行动转型过渡问题公开辩论会上发言说，维和行动是联合国维护国际和平安全的重要手段，合理制定并有效落实转型过渡战略是维和行动取得成功的关键。

　　戴兵表示，要优化维和行动的整体规划。维和行动要始终紧扣政治解决的根本方向，根据形势发展及时调整授权范围和优先次序。保护平民、促进人权、过渡司法等都是服务政治进程的手段，不能取代政治进程本身。安理会在部署维和行动的早期阶段，就应该纳入建设和平有关设想。随着当事国局势逐渐稳定，及时制定清晰可行的撤出战略应该成为推进平稳过渡的重要环节。

　　戴兵说，要把支持当事国实现国家重建作为核心重点。经历冲突磨难的国家百废待兴，从维持和平向建设和平过渡是实现国家重建的关键。冲突后国家在过渡阶段的自主发展能力十分脆弱，联合国和国际社会有责任提供有针对性的支持，帮助当事国提升内生发展能力。需要强调的是，政治稳定和社会安定要以经济稳步发展为基础。维和行动的过渡战略要把支持当事国基础设施建设、农业等关键领域发展、资源开发与利用、普及教育、消除贫困等作为优先任务。阿富汗近期局势演变表明，外来强加的“民主改造”只会以失败收场。国际社会和联合国应总结教训，对阿富汗这样冲突后国家的重建继续提供切实有力支持。

　　戴兵说，要坚持因地制宜制定过渡战略。冲突后过渡涉及国家机构重建、民族和解、安全部门改革等，这些问题都事关当事国主权，离不开当事国特定的政治、经济、文化条件。联合国制定维和行动的过渡计划要充分听取并尊重当事国的意愿，与当事国自主制定的国家发展战略及优先领域加强衔接，并且根据当事国局势发展及时调整。

　　戴兵表示，长期以来，中方积极支持冲突后国家，特别是发展中国家的重建与发展，在经济发展、教育卫生、基础设施建设等领域提供支持，重点帮助它们提升自主发展能力，增强“造血”功能。中国—联合国和平与发展基金也积极支持在有关国家开展反恐、维和、斡旋调解、可持续发展等领域项目合作。中方愿与国际社会一道，继续为帮助冲突后国家实现持久和平与可持续发展做出积极贡献。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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