本报记者 郑 彬

欧盟统计局近期公布的数据显示，8月份欧元区通胀率按年率计算达到3%，创下近10年新高，其中能源、非能源类工业产品以及食品和烟酒价格同比分别上涨了15.4%、2.7%和2%。欧元区19个成员国均出现不同程度的物价上涨。

研究机构凯投宏观经济学家雷诺兹表示，此次物价上涨主要是受地区经济复苏、能源价格飙升以及全球供应链瓶颈等因素影响。未来几个月随着上述因素的进一步凸显，欧元区通胀预期将持续上升，预计将在11月达到3.3%的新高。

通胀率大幅上涨已引起欧洲央行的关注。据悉，欧洲央行计划上调欧元区通胀及经济增长预期，同时就是否放缓购债计划进行磋商。欧洲央行副行长德金多斯表示，欧洲央行未来的政策走势将取决于经济复苏状况和通胀水平。当前欧元区经济表现好于预期，如果通胀持续上升且经济保持复苏态势，应该逐渐使货币和财政政策回归正常状态。

许多经济学家认为，从中期水平来看，目前物价上涨过快的情况或许是一种暂时性状态。随着一些临时性因素影响的逐渐减退，欧元区通胀率将从2022年开始下降。牛津经济研究院经济学家乌尔班表示，虽然目前供应链瓶颈问题仍然严峻，但欧元区基础价格压力并不严重。此外，受疫情影响，2020年各项经济指标明显偏低，使得当前一些经济数据出现高增长。未来随着市场供需达到新的平衡，上述基数效应将逐渐减退，通胀率有望进一步下降。

欧洲智库欧洲改革中心首席经济学家奥登达尔表示，欧盟当前存在的地区和行业性经济发展不均衡问题表明，欧盟经济潜力尚未得到充分释放，因此当前的经济刺激政策仍是有必要的。此外，欧盟多国劳动力市场尚未完全复苏，劳动力价格未出现明显上升。这说明从长期来看，欧盟经济面临的压力仍将是低通胀问题。

有分析指出，避免因采取不当的刺激政策退出方式而影响经济复苏势头仍是当前欧洲央行的首要目标。因此，欧洲央行短期内仍将继续保持整体宽松的货币政策，但在紧急资产购买计划等辅助政策上或将降低力度。

（本报布鲁塞尔9月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 17 版）

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