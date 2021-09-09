本报记者 毕梦瀛

智利教育部日前宣布对公立学校供餐计划进行全面改革，其中包括减少50%的面包配给量，提供营养更为丰富均衡的配餐。此次供餐计划改革将分阶段逐步实施，预计下一学年在全国公立学校全面推行。

智利公立学校供餐计划由教育部下属机构国家学生援助与奖学金委员会负责，涉及约1.2万所学校的180多万名儿童和青少年。新标准将减少面包供应，增加全麦食品、优质乳制品、水果蔬菜和海鲜的供应。调整菜品时会充分考虑文化传统、食材当季供应情况等地区差异，尽量实现就地取材。

调查数据显示，肥胖和超重是智利学生面临的主要健康问题。2020年智利全国有54%的学生超重或肥胖。疫情防控期间，久坐、缺乏运动和不健康的饮食结构加重了学生肥胖问题。近年来，智利通过多种方式，鼓励学校和家庭帮助学生养成健康的生活习惯，防治肥胖问题。专家指出，新供餐计划增加了蛋白质摄入量，在早餐中供应新鲜水果以取代甜点，学生膳食结构得到优化，有助于健康饮食习惯的养成。

2016年智利新食品标签法规定，如果食品中糖、盐和脂肪的含量超标，商家须在包装上标注“过量”标签警示消费者；早上6点至晚上10点间媒体不得播放超标食品广告。智利卫生部部长帕里斯表示，新标签法的实施不仅能够促进企业改良产品，还可以为民众购买食品提供重要参考。

智利教育部还在部分学校试点推行“健康学校”项目，通过加强体育锻炼的方式，培养学生运动习惯。政府为学校提供资金支持，用于增聘专职教师、购置运动教学设备等。项目还根据不同年级学生的体质，设置不同梯度的课程，要求学生每周固定时间参与运动。参与项目的教师表示，该项目有利于帮助孩子坚持体育锻炼，保持更健康的生活方式。

（本报里约热内卢9月8日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 17 版）

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