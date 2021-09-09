高海红

国际货币基金组织（IMF）最近发布的官方外汇储备构成显示，截至今年一季度末，人民币在全球外汇储备中的占比提升至2.45%，创2016年第四季度IMF报告该数据以来的新高。环球银行金融电信协会（SWIFT）最新数据也显示，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大活跃货币的位置，占比2.46%。

自2016年加入IMF特别提款权货币篮子以来，人民币在价值贮藏、计价单位和交易媒介这些主要功能的国际使用中开始占有一席之地。随着人民币国际化进程持续推进，其市场吸引力不断增强。未来，诸多因素将推动人民币国际化迈上新台阶。

中国在贸易领域的国际影响力奠定了人民币国际化的需求基础。贸易联系密切的国家之间更希望降低汇率风险，官方也有意愿将主要伙伴国的货币作为锚货币。比如，中国连续12年成为东盟第一大贸易伙伴，而6个东盟国家已将人民币纳入其官方外汇储备，有利于提升人民币的储备货币地位。由于贸易联系是推动金融、货币联系最为传统的渠道，未来产业链的调整和重新构建将为人民币跨境使用带来新契机。

资本项目开放是人民币国际化的重要条件。一直以来，中国有序推进金融开放，与人民币国际化形成良性互动。经过多年探索，目前“宏观审慎+微观监管”两位一体的跨境资金流动管理框架初步建立，负面清单管理也更为常态化，人民币汇率更趋灵活。借助上海国际金融中心建设的不断推进，人民币可兑换程度今后还将不断提升，金融交易职能也将不断增强。未来，坚持高水平开放，注重规则、标准和制度建设与国际接轨，稳定开放预期，稳固人民币的国际信誉，人民币国际化有望进一步取得实质性突破。

市场交易的方便性和低成本是提升人民币吸引力的重要一环。早期全球布局人民币清算行的做法为人民币境外清算奠定了基础，近年来通过加快建设人民币跨境支付系统（CIPS）等，人民币清算体系得到不断完善，人民币交易的便捷程度不断提升。

此外，外部环境的变化，尤其是新冠肺炎疫情以及全球经济复苏不确定性等因素，对人民币国际化下一步的发展提出了新要求。近期东盟10国和中日韩对清迈倡议多边化协议条款做了修正，考虑将人民币和日元等成员国货币纳入危机救助。作为亚洲区域唯一的多边金融救助机制，该机制目前仅以美元提供救助。相信清迈倡议多边机制本币化会与人民币区域使用形成互动关系，人民币应充分抓住机遇推动亚洲区域金融合作。

从国际货币体系角度看，美国的公共债务不断攀升以及地缘政治变化的不确定性加大，也会影响各国在主要货币之间的布局。人民币国际化需顺应大势，在练好内功、推进高水平改革开放的同时，把握时机稳慎推进。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员、国际金融研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)