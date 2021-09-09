本报记者 陈尚文

2021年中国国际服务贸易交易会期间，以“振兴世界旅游 赋能城市发展”为主题的2021世界旅游城市联合会北京香山旅游峰会暨世界旅游合作与发展大会举行，来自世界各地的业界代表共聚一堂，共商疫情影响下旅游业的复苏与振兴之路。

世界旅游城市联合会理事会主席、北京市市长陈吉宁指出，当前世界旅游业正从复苏变革进入重塑期，展现出极强的生命力。面对疫情影响，旅游业界积极行动，推出一系列新业态、新模式，如景区智慧化管理、智能无人酒店等创新场景不断涌现。各方应大力发展“旅游+”和“+旅游”跨境融合新模式，以科技赋能推动旅游数字化、智能化转型。

展开对话，探索旅游发展新模式

秘鲁牛油果软糯细腻，阿塞拜疆石榴汁酸甜可口，伊朗手工地毯图案精美；奥地利携先进冰雪设备技术亮相，“可拆真冰场”上的冰壶体验，引得不少观众跃跃欲试；主宾国爱尔兰在现场复制该国文化瑰宝“大河之舞”名场面，随着舞者热情洋溢的踢踏舞步，观众们打着节拍，将展台围了个里三层外三层……在国别展区，各国特色产品与风土人情汇聚，展示各自服务产业竞争力和旅游吸引力。

“到肯尼亚看野生动物大迁徙，是一辈子格外值得做的事”“雄伟壮观、气势磅礴的维多利亚大瀑布，被誉为世界七大自然奇迹之一”“西班牙东北部城市圣塞巴斯蒂安，不仅有优质的城市海滩，更有数不尽的美食”……在“大使论旅游”论坛上，来自8个国家的驻华使节，分享着对故土的热爱，言语中也充满着对旅游业尽快复苏的期待。

疫情期间，各国政府普遍采取关闭边境、减少社交、加强管控等防控措施。旅游成为受损失最大的行业之一。据联合国世界旅游组织统计，2020年全球国际游客总人次较2019年减少10.3亿人次，全球旅游收入减少1.3万亿美元，超过50万家旅游企业面临倒闭，1.2亿从业人员遇到困难。

“疫情危机促使我们重新思考旅游在未来城市发展中扮演的角色。”联合国世界旅游组织秘书长祖拉布·波洛利卡什维利指出，此次会议为寻求后疫情时代旅游业发展解决方案搭建了重要思想交流平台。它向世界传递的信息：一是全球旅游业正再现活力，重振信心；二是旅游业将发挥自身潜力，成为世界各城市实现包容性可持续发展的支柱。

上海合作组织秘书长诺罗夫说，疫情在给世界旅游业带来巨大考验的同时，也倒逼相关行业和城市发展加快转型步伐。以信息通信技术为基础的虚拟旅游、云展览等“非接触式”服务，降低了运营成本，提升了服务质量和行业应对紧急情况的能力。这将有助于创建全新的、高质量的旅游环境。

“开展对话，达成共识，互相包容，才能创造一个更加公平和可持续发展的世界。”在新西兰惠灵顿市市长安迪·福斯特看来，此次服贸会为各国规划全球共同行动提供了重要契机。韩国首尔市市长吴世勋认为，此次会议为业界共建旅游发展新模式敞开大门。

科技赋能，推动旅游数字化转型

在此次服贸会文旅专题展上，5G、AR（增强现实）、VR（虚拟现实）、大数据等多种科技手段的数字化应用吸睛无数。“飞跃北京”通过VR眼镜带观众“飞”向天空，俯瞰北京；红色旅游景区VR全景虚拟导游，让游客足不出户即可开启一场红色之旅。国内首个裸眼3D内球幕影院、人工智能电竞体验舱、360度自由视角智慧观赛等，生动展现数字经济时代众多文化科技融合最新成果。

中国以数字化技术为旅游赋能，给意大利国家旅游局驻华首席代表克里斯·瓦罗蒂留下深刻印象。“这让我们清楚地看到新技术和工具能为旅游复苏带来哪些积极影响。”据介绍，意大利推出财政补贴计划，将数字科技应用于旅游服务，推动本国旅游产业尽快复苏。

目前，全球55%的人口、70%的GDP和85%的创新资源集中在城市。“建设智能城市对旅游业发展、景点开发以及城市建设都有重要意义。”奥地利旅游局中国区市场经理迪特尔·沙夫举例说，维也纳为缓解城市热岛效应、提升市民舒适性而大力加强绿化；奥地利部分酒店完全不使用外接电网能源，而是以太阳能实现自给自足，并使用雨水冲刷厕所。“奥地利在中国推出微信小程序，并开发线上虚拟导游，介绍100多个景点、分享背后的有趣故事，小程序还可以供奥地利本国民众使用，引导他们去发现身边的美。”

芬兰赫尔辛基市市长朱哈纳·瓦尔蒂艾宁建议推广可持续旅行方式，交流可持续发展的最佳实践。联合国开发计划署驻华副代表戴文德认为，可持续旅游业应综合考量环境、气候变化等因素，特别是要关注旅游业中中小企业的发展，增加就业、减少贫困。

深化合作，共促旅游业高质量发展

波洛利卡什维利指出，随着全球疫苗接种的推进，大批旅游从业者重返工作岗位，游客消费信心持续恢复。许多国家旅游市场加速恢复，“中国就是一个范例”。

据中国文化和旅游部统计，今年上半年，国内旅游总人次达18.71亿，比上年同期增长100.8%。国内旅游收入达1.63万亿元，比上年同期增长157.9%。中国文化和旅游部部长胡和平介绍，面对疫情挑战，中国始终将人民生命安全放在首位，采取严格防控措施，防范旅游领域疫情风险；推出系列普惠性、针对性纾困举措，帮助各类旅游经营主体降低损失，渡过难关。

与会人士认为，中国旅游业的发展为世界旅游产业复苏增添信心。中国为各方共同抗疫、促进经济恢复作出了重要贡献。哥伦比亚驻华大使路易斯·蒙萨尔韦表示，该国旅游业今年出现回暖态势，“其中很重要一个原因是，来自中国的新冠疫苗有效保证了哥伦比亚疫苗接种率，为旅游提供了相对安全的环境。”突尼斯国家旅游局驻华首席代表阿诺尔表示，来自中国的疫苗和医疗物资支持，“帮助突尼斯构筑免疫防线”。突尼斯一半人口已完成第一剂疫苗注射。阿联酋驻华大使阿里·扎希里说：“阿联酋成为世界疫苗接种率最高的国家之一，这要感谢中国的支持，要感谢阿中两国友好合作。”

联合国世界旅游组织市场信息与竞争力主管桑德拉·卡沃认为，大量疫苗接种对世界旅游业是一个重要利好因素，但在防控疫情的同时，各国在如何制定旅行限制规则、明确旅行法规以及加强协调等方面，仍面临诸多难题。“值得肯定的一点是，这场危机告诉我们，只要齐心协力，就能作出改变。”

胡和平倡议世界各国坚持互利共赢，深化国际旅游合作，加强统筹协调，助力旅游企业纾困，鼓励创新创造，提升旅游发展质量，在开放中创造机遇、在合作中破解难题，共促世界旅游业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)