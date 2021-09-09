本报记者 庞革平 李 纵

又是一年金秋至。以“共享陆海新通道新机遇 共建中国—东盟命运共同体”为主题的第十八届中国—东盟博览会，将于9月10日在广西南宁开幕，东博会将全面贯彻落实“提升战略互信、提升经贸合作、提升科技创新、提升抗疫合作”要求，推动中国—东盟合作迈上新台阶。

凝心聚力，提升战略互信

中国—东盟关系如何进一步发展、提升双方的战略互信？世界的目光落到了东博会身上。

成功举办17届，东博会无疑是凝心聚力的高层对话平台。通过主旨演讲、领导人会见、部长级磋商等方式，将中国—东盟合作的最强音交汇在一起，有力推动中国—东盟战略伙伴关系深入发展。

十八载春华秋实。第十八届东博会将继续传递中国—东盟友好合作的信号。中外国家领导人将出席开幕大会，举办中国—东盟建立对话关系30周年经贸合作成果展和经贸合作论坛、中国—老挝建交60周年暨中老经贸合作论坛、中国—文莱建交30周年纪念活动、中国—巴基斯坦建交70周年暨中巴经贸合作论坛等高端活动，在提高经贸合作实效的同时，推动双边关系向纵深发展。

注重实效，提升经贸合作

在东博会的助力下，中国—东盟自贸区发展生机勃勃，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）商机不断拓展，合作硕果累累，给双方人民带来了实实在在的民生福祉，赢得了国际社会的广泛赞誉。2020年，中国和东盟历史性地互为第一大贸易伙伴。2021年上半年，中国与东盟进出口额达4107.6亿美元，同比增长38.2%。

东博会举办17届以来，共有92.6万名中外客商参展参会，在货物贸易、投资合作、国际产能合作等方面取得了系列重要成果，有力促进了中国—东盟经贸合作升级发展，带动西部陆海新通道、中国（广西）自由贸易试验区建设和一批重大项目落地。

今年，第十八届东博会推进合作的力度不减，将优化展览内容，安排涵盖产能、数字经济、科技、环保等领域的经贸活动，东盟国家使用展览面积1.2万平方米，“一带一路”沿线国家扩大参展规模，“云上东博会”全年常态化在线运营，将大大提升经贸合作的实效。

勇抓机遇，提升科技创新

抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，发挥科技创新的作用，发展数字经济，已成为东盟国家的发展共识。

数字经济成为助推中国—东盟战略伙伴关系稳定发展的重要合作领域，科技创新是东博会永葆活力的密码。历届东博会围绕创新元素打造展会系列活动，注重创新技术对接，提高经贸实效。

站在中国—东盟建立对话关系30周年、中国—东盟可持续发展合作年的交汇点上，提升科技创新、深化数字经济合作是第十八届东博会的重头戏。

本届东博会期间将举办第九届中国—东盟技术转移与创新合作大会、东博会先进技术展等活动，中国将与多个东盟国家签署技术转移协议或备忘录，成立中国—东盟技术转移联盟。还将举办中国—东盟数字丝绸之路峰会暨中国—东盟人工智能峰会，务实推动中国—东盟信息港建设全面提速，为区域合作插上“数字翅膀”。

不辱使命，提升抗疫合作

2020年以来，突如其来的新冠肺炎疫情，为全球发展、区域合作带来了新的挑战。但东博会有再出发的勇气和底气，并不断释放出提升抗疫合作的信号。

第十八届东博会将继续设置公共防疫及卫生展区，旨在展示疫情防控成果和大健康产业商机，推动面向东盟的国际抗疫合作。同时，还将举办国际医学创新合作论坛等系列活动。这些举措带来一股振奋人心的力量——无论任何时候，守望相助、合作共赢都是中国—东盟命运共同体真正的题中之义。

与君远相知，不道云海深。东博会追求发展，崇尚共赢，传递希望，为中国—东盟合作搭建了携手共进的大平台，见证了中国—东盟风雨同舟的非凡历程。今年金秋，第十八届东博会即将拉开帷幕，中国—东盟合作将翻开全新的共赢篇章。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 15 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)