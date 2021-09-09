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外交部：

对外开放基本国策任何时候都不会动摇

2021年09月09日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月8日电  （记者李欣怡）外交部发言人汪文斌8日表示，中国政府加大反垄断监管力度有法可依、有例可循。对外开放是中国的基本国策，任何时候都不会动摇。

　　针对美方一些人士称中国政府加强市场监管举措可能加剧市场风险，汪文斌在当日例行记者会上表示，中国政府加大反垄断监管力度，查处不正当竞争行为，维护市场公平竞争秩序，不仅有法可依，而且有例可循，是许多国家管理经济活动的惯常做法。

　　“这有利于从根本上促进中国经济实现公平、有序、可持续的增长与发展，对于世界经济发展也是长期利好。广大中外投资者、经营者和消费者最终必将从中获益。”汪文斌说，对此，越来越多的国际机构和经济界人士纷纷表达了理解与支持。

　　汪文斌指出，对外开放是中国的基本国策，任何时候都不会动摇。事实上，中国打造高水平对外开放的步伐越来越大。近期，习近平主席宣布在全国推进实施跨境服务贸易负面清单，支持北京等地开展国际高水平自由贸易协定规则对接先行先试。国务院印发《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，提升贸易、投资、国际物流和金融服务实体经济便利度。《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》公开发布，为建设高水平对外开放新体制、提升营商环境提出了新的目标。

　　“我想强调的是，中方将一如既往为外国投资者来华投资兴业提供更好保障，同各方一道坚持开放合作，互利共赢，共享发展机遇，共促世界经济复苏和增长。”汪文斌说。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月09日 03 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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