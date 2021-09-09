金砖国家是推进全球团结抗疫、守护人类生命健康的重要力量，是维护真正多边主义、捍卫国际公平正义的重要力量，是助力世界经济复苏、促进全球共同发展的重要力量。中国将继续为提升金砖合作贡献智慧和力量，为充满不确定性的世界注入更多稳定性和正能量

9月9日，国家主席习近平将在北京以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤。今年是金砖国家概念提出20周年，也是金砖国家外长会晤机制建立15周年。在世纪疫情和百年变局交织的背景下，金砖国家秉持开放包容合作共赢的金砖精神，继续深化金砖伙伴关系，共同擦亮金砖这块“金字招牌”，为促进全球团结扛起金砖责任，为破解治理赤字提供金砖智慧，为应对共同挑战贡献金砖力量，具有特殊重要意义。

金砖国家是推进全球团结抗疫、守护人类生命健康的重要力量。中俄守望相助、同舟共济，在疫情防控、诊疗方案、检测试剂、疫苗和药物研发生产等方面开展广泛合作，并合力抗击“政治病毒”。中国持续通过物资援助、采购协助、信息分享、疫苗合作等方式，坚定支持巴西抗击疫情。中国积极为南非提供抗疫物资，并同南非各界多次举行抗疫经验交流。为助力印度抗疫，中国向印度出口大量呼吸机、制氧机、医药材及药品。中国成立金砖国家疫苗研发中国中心，为消除疫苗鸿沟提供助力。中国还同印度共同主办2021金砖国家传统医药研讨会，倡议各国进一步发挥传统医药在疫情防控中的独特优势和作用。事实表明，金砖国家积极推进抗疫合作，不仅为守护金砖国家人民生命健康发挥重要作用，也为加强全球抗疫合作起到了带动作用。

金砖国家是维护真正多边主义、捍卫国际公平正义的重要力量。多边主义构成现行国际体系的重要基石。面对多边和单边、公道和霸道之争，金砖国家作为新兴市场和发展中国家的代表，坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，具有更加突出的现实意义，也符合国际社会、特别是广大发展中国家对金砖国家的期待。今年6月，《金砖国家关于加强和改革多边体系的联合声明》重申对多边主义承诺，强调在互利合作基础上构建人类命运共同体，反映了时代发展大势和各国普遍诉求，让国际社会进一步看到了金砖合作的重要意义。

金砖国家是助力世界经济复苏、促进全球共同发展的重要力量。世界经济艰难复苏，发展不平衡日益凸显，金砖国家也面临更加复杂的发展环境。金砖国家需要加强宏观经济政策协调，落实好《金砖国家经济伙伴战略2025》，努力提升贸易投资自由化便利化水平，推动加快实现联合国2030年可持续发展目标。着眼于后疫情时代的长远发展，金砖国家尤需利用好疫情催生的新业态新模式，加强科技创新合作。在金砖国家领导人第十二次会晤上，习近平主席宣布中方将在福建省厦门市建立金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地。该基地已正式揭牌，将促进金砖国家务实推进数字化、工业化、创新等领域合作，共同实现更高质量、更具韧性的发展。今年以来，金砖国家女性创新大赛成功举行，金砖国家航天机构签署遥感卫星数据共享合作协定，金砖国家新开发银行迎来3个新成员国，金砖国家务实合作的步伐正在不断迈进，合作领域不断拓展，合作机制的影响力不断提升。

回望4年前，金砖国家领导人厦门会晤开启了金砖合作第二个“金色十年”。4年来，中国以坚实行动助力完善金砖国家合作机制，巩固经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”架构，推动金砖合作在疫情逆境中展现砥砺前行的奋进精神。“我们都在同一艘船上。风高浪急之时，我们更要把准方向，掌握好节奏，团结合作，乘风破浪，行稳致远，驶向更加美好的明天。”展望未来，中国将继续为提升金砖合作贡献智慧和力量，为充满不确定性的世界注入更多稳定性和正能量。

《 人民日报 》（ 2021年09月09日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)