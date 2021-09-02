人民网韩国仁川9月2日电 （周玉波、杨帆） 2021年8月30日至9月2日，退役军人事务部、中央宣传部、中央对外联络部、中央网络安全和信息化委员会办公室、外交部、财政部、中央军委政治工作部等部门组成的中方交接代表团赴韩国，实施第八批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作。

9月2日上午，中韩双方在韩国仁川国际机场共同举行在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接仪式。中国退役军人事务部副部长常正国率中方交接代表团出席仪式，韩国国防部次官朴宰民率韩国送还中国军人遗骸代表团出席仪式。中韩双方代表现场签署交接书，确认交接109位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。中国驻韩国大使邢海明为志愿军烈士棺椁覆盖国旗，中方举行悼念仪式，中国人民解放军礼兵护送烈士棺椁登上解放军空军专机，烈士英灵将回到祖国和人民怀抱。

交接仪式上，常正国表示，中韩双方遵循人道主义原则，本着坦诚友好、务实合作精神，已连续八年共同实施在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接，将825位烈士遗骸接回祖国。尤其是近两年新冠肺炎疫情防控形势下，中韩双方为顺利完成志愿军烈士遗骸交接付出了更多心血。中方感谢韩方相关部门和工作人员付出的努力，中方将进一步深化与韩方的友好合作交流，积极推进在韩中国人民志愿军烈士遗骸保护相关工作，让更多志愿军烈士英魂早日回到祖国。

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