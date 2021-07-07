张汉晖大使出席庆祝中国共产党成立100周年暨《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年专场音乐会

人民网莫斯科7月7日电 （李明琪）7月5日，为庆祝中国共产党成立100周年和《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年，俄罗斯共产党中央委员会与俄中友好协会在俄军中央模范剧院举办专场音乐会。驻俄罗斯大使张汉晖，俄共中央主席久加诺夫，俄共中央第一副主席、俄国家杜马第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫，俄共中央副主席诺维科夫，俄中友好协会第一副主席库利科娃，俄国家杜马代表、中国驻俄使馆外交官及两国各界代表出席音乐会。

张汉晖大使衷心感谢俄共中央与俄中友协共同举办本场音乐会，表示这正是中共与俄共合作高水平的体现，是两国关系高水平的象征。张汉晖大使说，100年来，在中国共产党领导下，中国人民砥砺前行、风雨兼程，赢得了独立、自由和解放，并在国家建设和发展进程中取得伟大成就。中共中央总书记、中国国家主席习近平7月1日在天安门广场庆祝大会上代表党和人民庄严宣告，经过全党全国各族人民持续奋斗，中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。饮水思源，中国人民对苏共和苏联人民曾经对中国共产党的建立和发展壮大给予的帮助表示崇高的敬意和衷心的感谢！

张汉晖大使表示，今年也是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。2001年7月，中俄双方以条约形式把两国“世代友好、永不为敌”的和平理念以法律形式确定下来，为中俄关系开辟了广阔的发展空间。今年6月28日，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京举行视频会晤，宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期，并发表关于条约签署20周年的联合声明。声明指出，“俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。中俄视彼此为优先合作伙伴，将根据条约进一步深化在政治、安全、军事、经贸、人文、国际等各个领域的协调与合作。两国以守望相助、深度融通、开拓创新、普惠共赢为方向，继续发展新时代全面战略协作伙伴关系。”这段话高度概括了两国关系的实质和发展方向，为中俄关系未来发展擘画了深邃光明的前景。

张汉晖大使说，中俄政党交往是国家关系重要组成部分。中共和俄共作为拥有共同意识形态的政党，血液中都传承着红色基因。多年来，两党基于双方签署的合作备忘录，相互学习和借鉴治国理政经验，积极推动党际和国家间关系长期稳定发展，成为政党关系的典范。未来，在中俄两大民族实现同步振兴的伟大征程中，中共愿与俄共同志继续一道携手前行。

久加诺夫主席对中国共产党成立100周年和《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年表示祝贺。他说，从中共建党到发展壮大，苏联党和人民曾伸出援手，在组织建设、人才培养等多方面给予了巨大支持。二战期间，两国军民曾携手共同抗击法西斯。新中国成立后，苏联最先承认并迅速建立了苏中友好协会。苏（俄）中友协在推动两国民间交往和双边关系发展上发挥了巨大作用。

久加诺夫主席说，多年来，他曾与中国领导人有过深入交流，对中共领导的改革开放和现代化建设成就十分钦佩。中国的巨大成就，向世界生动展示了马克思主义的旺盛生命力。刚刚举行的庆祝中国共产党成立100周年大会，是共产主义理想、社会主义道路与中国实际相结合的胜利体现，是劳动人民理想的胜利。

久加诺夫主席表示，解决绝对贫困是中国共产党的不朽功绩和丰碑。中国特色社会主义实践向世界充分展示了什么是不在国际上争霸、什么是各族人民平等、什么是全心全意为人民服务。相信中共建成社会主义强国的理想一定会实现！

音乐会开始前，久加诺夫主席等人陪同张汉晖大使观看了庆祝中国共产党成立100周年和纪念《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年图片展。音乐会在俄罗斯近卫军歌舞团雄浑的两国国歌演奏中拉开帷幕，演员们演唱了俄军歌、民歌，表演了俄民间舞蹈，用中文演唱了《中国中国，鲜红的太阳永不落》《长江之歌》《大海啊故乡》和《好汉歌》，最后在中文大合唱《没有共产党就没有新中国》和俄文大合唱《喀秋莎》中圆满结束。音乐会艺术水平精湛，高潮迭起，掌声雷动。音乐会还通过俄共电视台“红色路线”向全俄、乌克兰25个州和白俄罗斯全境、外高加索和中亚国家进行直播，吸引了大量观众观看。

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