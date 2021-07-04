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法国红色小镇蒙达尔纪庆祝中国共产党百年华诞

2021年07月04日15:33 | 来源：新华网
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新华社法国蒙达尔纪7月3日电（记者刘芳）“100年前的启航”图片展、中国共产党百年华诞研讨会等中国共产党建党100周年庆祝活动3日在法国小镇蒙达尔纪市举行。

法国中央-卢瓦河谷大区议会主席博诺、中国驻法国大使卢沙野当日在市中心节庆大厅为“100年前的启航”图片展剪彩。图片展通过大量图文及影像资料展现了周恩来、邓小平、蔡和森等中国共产党早期领导人在法勤工俭学、探寻救国图强道路的历程。

博诺表示，百年前勤工俭学的中国青年在蒙达尔纪留下了难以磨灭的历史印记，不仅改写了中国和世界的历史，也长期影响着法中交往，两国应继续深化拓展交流合作。

卢沙野在致辞中表示，留法勤工俭学的历史对于中国共产党的创立、中国革命道路的选择有着特殊重要意义，这段特殊历史让中国人民对法国产生了特殊友好感情。我们要共同呵护好、传承好、发展好这一份中法两国人民的共同精神财富，推动中法全面战略伙伴关系不断发展，造福两国和世界人民。

在随后举行的庆祝中国共产党百年华诞研讨会上，卢沙野同多位中外嘉宾围绕留法勤工俭学运动、中国共产党的非凡历程等深入交流。

本次活动由中国旅法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆等机构主办，蒙达尔纪市政府官员、法国历史学者、在法华侨华人及当地民众数百人出席。

(责编：于洋、杨牧)

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