新华社北京7月4日电 今年7月4日是美国新冠疫情中第二个“国庆”独立日。拜登政府自上台以来就把新冠疫苗作为新官上任三把火的重点，屡屡自夸“美国速度”，原本高调给7月4日设立“里程碑式”目标，但日前不得不承认完不成任务。

在本土疫苗接种遭遇瓶颈期的同时，疫苗生产事故、囤货过期丑闻接踵而至，姗姗来迟的援外承诺能否兑现也令外界质疑。请看新华社记者发回的报道——

“两个美国”

作为迈向“群体免疫”的关键一步，拜登政府5月初称，力争在独立日前让70%美国成年人接种至少一剂新冠疫苗。不过，白宫6月22日不得不承认，这目标是达不到了。

据《华盛顿邮报》网站报道，美国单日接种人数于4月中旬达峰以来下滑明显。仅有20个州及首都华盛顿能在7月4日前实现70%成年人接种至少一剂疫苗。

美国疾病控制和预防中心主任萝谢尔·沃伦斯基7月1日说，眼下美国仍有约1000个县的新冠疫苗接种率不足30%。

美国不同地区疫苗接种进展差别不小。据新华社记者了解，在位于东部的美国首都华盛顿，约72%成年人接种了至少一剂新冠疫苗，算是“压线”飘过了拜登设定的及格线，但在全美算是“优等生”。

西部加利福尼亚州是美国人口第一大州，目前已有61%人口接种至少一剂疫苗，49%完成了疫苗接种。而作为美国人口第二大州的南部得克萨斯州，完成了新冠疫苗接种的居民仅有约41%，在全美比较落后。

6月15日，人们走在美国纽约街头。新华社发

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇日前警告说，疫苗接种恐怕要分化出“两个美国”——不仅接种率差异大，应对疫情尤其是变异毒株“德尔塔”的能力恐怕也将高下立判。

近期，美国变异新冠病毒病例激增。其中，高危险性、高传播性的“德尔塔”变异病毒感染病例约每两周就翻一倍，目前已占新增病例总数26%。美国专家警告说，如果疫苗接种不能快速推进，一旦高传播性变异病毒成为主导型病毒，又一波疫情或在秋季卷土重来。

有人不能打 有人不要打

美国疫苗接种的瓶颈在哪？

第一，美国疫苗接种不公等现象凸显。

据美国疾病控制和预防中心数据，在美国已接种新冠疫苗的群体中，白人和亚裔占比与他们在美国总人口中的占比基本相符，非裔和拉美裔占比则明显比他们在总人口中占比低。美国暴发新冠疫情以来，非裔美国人新冠病亡率、重症率最高，疫苗接种率最低。

据美国《政治报》网站日前报道，一份在40个州取样的调查结果显示，仅有38%拉美裔完成了至少一剂疫苗接种，而白人的这一数字是46%。文章指出，其实拉美裔接种疫苗的意愿较高，未能接种的原因与他们难以获得充足医疗资源的原因一样，比如，请假打疫苗可能导致失业、担心支付不起、偏远地段交通不便等。接种疫苗要查看身份证件，也让在美国规模不小的拉美裔非法移民望而却步。

6月15日，在美国纽约布鲁克林，存放新冠患者遗体的冷藏车停放在一处临时停尸场内。新华社记者王迎摄

第二，政治化等因素导致相当比例“死硬派”拒打疫苗。

从去年疫情暴发至今，在政治极化日益严重的美国，疫情总是被政治化。戴不戴口罩？封不封城？各地对这些防疫问题展开激烈而持久的争论。政治立场当然也不可避免影响美国人对新冠疫苗的态度。有数据显示，共和党支持者接种疫苗的意愿相对较弱，作为共和党基本盘的一些“深红州”接种率较低，比如上文提到的得州。

此外，一些民众对疫苗安全性有效性非常不信任，疫情形势缓和导致民众接种疫苗紧迫性下降，这些因素也给美国下阶段疫苗接种工作带来不小挑战。

新墨西哥州卫生部副部长劳拉·帕拉洪接受媒体采访时说：“现在我们不得不一个社区、一个社区挨家挨户做这事（推广接种疫苗）。”

美国一些地方政府甚至采取了一些激励举措，包括带薪休假、高额奖金等，但收效有限。凯泽家庭基金会6月一份民调结果显示，尚未接种新冠疫苗的人群中，约41%表示绝不会接种，约17%表示只有在工作场所或学校等强制要求下才会接种。

抢得太多 囤货过期

据美国媒体报道，田纳西、北卡罗来纳等州因接种人数不足导致疫苗库存过多，州政府不得不把几百万剂疫苗退还给联邦政府；俄克拉何马、亚拉巴马、犹他等州则停止向联邦政府继续“下单”。

美国政府自去年新冠疫苗尚处于临床试验阶段就开始抢订、抢购。据《华盛顿邮报》3月估算，美国政府囤积的新冠疫苗总量足够7.5亿人接种，而美国成年人口仅2.6亿。

6月14日，一名女子在美国纽约一处墓地外为新冠死者设立的纪念装置旁驻足。新华社记者王迎摄

“囤货”过多的结果就是一些疫苗被“放到坏”也没人打。比如，有数百万强生疫苗原本在6月底到期，美国药物监管部门不得不将这些疫苗保质期延长了6周。

自己囤积的疫苗用不完的同时，美国还长时间限制疫苗出口。在印度疫情严峻之际，美国依然限制对印度出口疫苗原材料，招致舆论广泛批评。直至前不久，拜登政府才开口表示要支持其他国家的疫苗接种工作，但承诺能否兑现也饱受质疑。

有美国专家吐槽说，世界很多地方缺乏疫苗，美国有义务“不让疫苗过期”，否则将引发“真正的愤怒”。（文字记者：夏林、徐晓蕾、谭晶晶；视频记者：谭晶晶、高路、檀易晓、胡友松、报道员曾慧；剪辑：孙硕；编辑：孙浩、唐志强）

(责编：于洋、杨牧)